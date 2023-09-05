"بعد توقف 5 سنوات".. كواليس اختيار فاتن حمامة لـ داود عبدالسيد لإخراج فيلم "أرض الأحلام"

كشف المخرج داود عبد السيد الكثير من التفاصيل عن علاقته بالفنانة فاتن حمامة، من خلال حوار أجرى معه تم نشره في كتاب "فاتن حمامة" للكاتبة زينب عبدالرازق.

وقال عبدالسيد إن الفنانة فاتن حمامة اختارتني لأكون مخرج فيلم "أرض الأحلام" بعد توقف دام لمدة خمس سنوات بعد فيلم "يوم مر ويوم حلو" عام 1988، لأنها شاهدت فيلم ’’الكيت كات" ولفت نظرها جدًا، وتوقف أمامه وكنت عضوًا فى لجنة التحكيم بمعهد العالم العربى لمهرجان السينما العربية الذى يقيمه فى باريس وحصل فيلم ’’ الكيت كات" آنذاك على ثمانى جوائز.

فيلم يوم حلو ويوم مر

وتابع: كانت بالفعل للفنانة فاتن حمامة تجربة مع المخرج خيرى بشارة فى ’’يوم مر ويوم حلو" وهذا معناه أنها تتعامل مع الجيل، فهى نجمة لا ينصب عطاؤها الفنى، وعندما بدأت العمل مع الفنانة فاتن حمامة كنت أعلم أننى سأعمل مع نجمة تقدم أفضل وأعظم أداء وهى شديدة الدقة فى مواعيدها وتهتم بكل تفاصيل العمل لديها قدرة عبقرية على تجسيد الشخصية.

وتتميز بأداء بسيط وقوى فى آن واحد عميق، وصعب فى تقديرى ولديها كاريزما كبيرة ودرجة عالية جدًا من القبول للكاميرا والشاهد وموهبة لا حدود لها منحها الله إياها وكنت فخورًا جدًا لأننى أتعامل مع جزء مهم جدًا فى تاريخ السينما المصرية وعلامة مهمة.

مناقشة الملاحظات

والفنانة فاتن حمامة كانت تستمع إلى ملاحظاتى وتفكر فيها وتناقشها لو احتاج الأمر، وبالعكس كانت تطلب الرأى، وهذا من عظمتها الفنية وهى تعلم تمامًا أن الخرج فى النهاية هو مراة الفنان، والفنانة فاتن حمامة محترفة تمثيل، بكل ما يحمله هذا المعنى.

وأضاف عبد السيد: لم تحدث خلافات ولا مواجهات بيني وبينها طوال مدة الفيلم، وكان أى خلاف محكومًا على الأقل من جانبى، ودائمًا النجم فى مصر يأخذ حقوقًا أكبر من حقوقه خصوصًا فى الجيل القديم وفى حالة الفنانة فاتن حمامة تحديدًا كانت ملكة متوجة، ولها الحق فى كل شئ وفى جيلى كانت دائمًا.

خدمة النجم

وأشار إلى أن الفنانة فاتن حمامة ترى أن كل شئ لا بد أن يكون فى خدمة النجم، واعتبر أن كل شئ لابد أن يكون فى خدمة الفيلم، وهذا تناقض ثانوى وليس رئيسيا، وكنت دائمًا فى أثناء العمل معها أضع دائمًا فى اعتبارى أننى أعمل مع نجمة كبيرة، وفيلم “أرض الأحلام” حقق نجاحًا نقديا كبيرًا لكنه لم ينجح جماهيريًا، وكان هذا فى تصورى متوقعًا لأن معظم جمهور فاتن حمامة لم يعد فى الذهاب إلى السينما كثيرًا.



اقرأ ايضًا:

"يوم سعيد".. فاتن حمامة تكشف تفاصيل أولى أدوار مسيرتها الفنية