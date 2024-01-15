الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"التعليم" تكشف حقيقة تأثير "الجدري المائي" على امتحانات الترم الأول (فيديو)

امتحانات
امتحانات

نفى شادي زلطة، المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ما تردد عن تأجيل بعض امتحانات الترم الأول بسبب انتشار مرض "الجدري المائي" بين الطلاب.

وقال زلطة في اتصال هاتفي مع برنامج "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على شاشة "سي بي سي"، إن الوزارة تتخذ كل الإجراءات الوقائية لحماية الطلاب من أي أمراض معدية، خاصة في فصل الشتاء.

‎وأوضح أنه تم التعامل مع حالة واحدة مصابة بـ "الجدري المائي" في إحدى المدارس، وأنه لا يوجد أي تفشي للمرض، مشيرا إلى أن الطلاب الذين يعانون من أي مشاكل صحية يتم نقلهم إلى لجان خاصة لأداء الامتحانات، أو يحصلون على فرصة للامتحان مع الترم الثاني في حالة الغياب، وأكد أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي ومنتظم، وأنه لا صحة لأي شائعات عن تأجيلها.

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