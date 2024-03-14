الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

الحلقة 3 من مسلسل صيد العقارب|عايدة فهمي تلوم جاميكا بسبب شقيقته

صيد العقارب
صيد العقارب

بدأت الفنانة عايدة فهمي الحديث مع ابنها محمد علاء الشهير بـ"جاميكا" بلوم بسبب عدم زيارته المستمرة لها والابتعاد عن العائلة، إلا أنه رد عليها رافضًا ما تتحدث به:“انا مشيت عشان كنت حابب أثبت لنفسي وليكوا إني مش فاشل، وعمرك ما دافعتي عني قدّام إسماعيل الغول، ولا عمرك جيتي تقوليلي إني شاطر، على الرغم من إني بقيت مهندس قد الدنيا".

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 تفاصيل احداث مسلسل صيد العقارب الحلقة 3

وقدّمت عايدة فهمي الاعتذار لنجلها محمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، على ما بدر منها وهو الأمر الذي تقبله بسهولة لتعود الاحوال كما كانت عليه في السابق، ليزور شقيقته التي انفصلت عن زوجها بعدما تطاول عليها"، وذلك ضمن أحجاث الحلقة الثالثة من مسلسل صيد العقارب.

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 قصة مسلسل صيد العقارب 

“صيد العقارب” تتمحور بشكل أساسي حول شخصية الدكتورة عايدة التي تجسد دورها النجمة "غادة عبد الرازق"، وهي طبيبة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، وتظهر فيه غادة بأنها في الوقت نفسه سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، إلا أنها تتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال.

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 أبطال وصنّاع مسلسل صيد العقارب

غادة عبد الرازق بمشاركة كل من:

-أحمد ماهر

-رياض الخولي

-محمود عبدالمغني

-منال سلامة

-سيمون

-مجدي بدر

محمد علي رزق

-محمد علاء

-عماد صفوت

-سامية عاطف

-ميار الغيطي

- أحمد ماجد

-صفاء جلال

-أحمد جمال سعيد

-عزوز عادل

-مي القاضي

-سيف الديربي

-محمد صلاح

-الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس

-صيد العقارب من تأليف باهر دويدار

-إنتاج فينومينا بالتعاون مع المتحدة

-إخراج الدكتور أحمد حسن

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