مسلسل محارب الحلقة 7 السابعة.. أحمد زاهر يقنع أشقاء "الرداد" بالحصول على دية والدتهم

مسلسلات رمضان 2024

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 7 من بطولة الفنان حسن الرداد الذي يجسد دور "عزيز محارب" العديد من الأحداث المثيرة؛ منها زيارة اشقاء عزيز محارب الى المحامي حسام الذى يجسد دوره الفنان أحمد زاهر لإقناعهم بالحصول على دية والدتهم والتنازل عن القضايا الموجهة ضد محارب بعد هروبه مقابل تنازلهم عن القضية المرفوعة ضد رامي العزازي ابن ماجد المصري بعد اتهامه بقتل والدتهم عفاف شعيب بسيارته، حيث حصلا على التنازل للتوقيع عليه وتسجيله في الشهر العقاري.

أحداث مسلسل محارب الحلقة 7

في الوقت ذاته، ذهب وصفي المحامي الذى يجسد دوره الفنان تامر عبد المنعم الى "عجمي" الذى يجسد دوره الفنان محمود البزاوي والد "انجي" زوجة عزيز محارب للاتفاق معه على محارب، والاتفاق مع محامي محارب على ان يقنعه بان يحضر رامي عزازي ابن ماجد المصرى كفنه مقابل التنازل عن القضية المرفوعه ضده بقتل والدته عفاف شعيب.

مسلسل محارب تفاصيل احداث الحلقة 6

شهدت أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 العديد من الأحداث الشيقة حيث يهرب مجددًا محارب من الشرطة بينما هي تطارده وتحاول إلقاء القبض عليه.

وخلال أحداث مسلسل محارب الحلقة 6، يعطي المحامي حسام لـ أخو محارب مبلغ كعربون ومقدم للتنازل يصل إلى 20 ألف جنيه، وهو ما جعل أخو محارب يتحمس أكثر للتنازل.

ويكلف ماجد المصري “العزازي” المحامي وصفي وهو منافس لحسام، أعمال مجموعة شركاته بدلا من حسام نظرا لاخفاقاته المتتالية وفشله المتواصل في اعمال ماجد المصري وقضية ابنه.

وضمن أحداث مسلسل محارب الحلقة 6 يهدد وصفي جيهان “زوجة العزازي” بسرقتها لزوجها قائلًا: “انسي بقى زمن العمولات والشاوي والفلوس اللي بتسحبيها من جوزك انتي وحسام، وانا مجهزلك ملف في كل سرقاتك ابقي بصي عليه”.

قصة مسلسل محارب

تدور أحداث مسلسل "محارب" فى إطار اجتماعى تشويقى حول الشاب عزيز محارب القادم من الصعيد، ويعيش مع أسرته فى القاهرة وتتغير حياته تمامًا بعد وفاة والده، حيث يضطر للعمل لإعالة أسرته حتى يكتشف سرًا كبيرًا يغير مسار حياته.

وكشف حسن الرداد عن تفاصيل شخصيته في مسلسل محارب خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على قناة ON، وقال:"عزيز محارب هو شخصية المواطن البسيط اللى عاوزين نرجعها مش كل الشخصيات تبقى شبحنة.. مش كله لازم يكسر ويضرب بدراعه".

وتابع: "أنا تربيت على مسلسلات من صغرى تقدم المواطن البسيط سواء مدرس أو دكتور أو اى حرفة أو عامل فى مصنع ويكون شخص عادى بنقابله فى الشارع فى القاهرة أو دمياط فى بلدى ودى النماذج اللى بحب أتكلم عنها وأشوف رحلة كفاحها وأتأثر بيها وأتكلم عنها".

وأشار الرداد:"فى الفترة الأخيرة بقيت بشوف فكرة تقديم المواطن البسيط وكأنه عم الشبحنة فى العالم وبقت الطبيعى والسائد أنى أجيب فئة أو شخصيات من دماغ البنى أدمين وأحطه مكان شريحة أخرى من المجتمع وهذا غير حقيقي".

ولفت الرداد إلي أن أهم ما حمسه لأداء الدور في شخصية عزيز محارب لأنه شخص محترم وبسيط ونراه فى شارعنا المصري.

مواعيد عرض مسلسل محارب

أعلن الفنان حسن الرداد بطل مسلسل محارب عن مواعيد عرض حلقات المسلسل طوال شهر رمضان الكريم، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث يعرض يوميًا من الساعة التاسعة مساءً على قناة "سي بي سي مصر" ويعاد عرضه في تمام الساعة الخامسة والربع فجرًا، والإعادة الثانية في تمام الرابعة إلا ربع عصرًا، ويعرض في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً على شاشة "سي بي سي دراما".

أبطال مسلسل محارب

"محارب" تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك فى بطولة مسلسل "محارب" عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.