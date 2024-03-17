مسلسل حق عرب الحلقة 7.. فهيم يجدد تأكيده لرياض الخولي بقتله على يد ابنه

مسلسلات رمضان 2024

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب ذهاب عبد ربه "رياض الخولي" لفهيم قارئ الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وقوع حنان في مصيدة عملها المنحرف، حيث اعتادت النصب على زبائن واتهامها لهم بالتحرش حتى الذهاب الى القسم وابتزاز "الزبون" بمبالغ كبيرة مقابل تنازلها على المحضر، لكن في الحلقة السابعة لم يتنازل الرجل عن المحضر وصمم على كتابته، بينما اظهرت حنان خوفها الشديد من أن هذه المرة لن تكون كالسابق.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

وانطلقت، مساء الأحد، الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتعاد في الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون.

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

تفاصيل الحلقة 6 لحق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه"رياض الخولي".

ابطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.