الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب الحلقة 7.. فهيم يجدد تأكيده لرياض الخولي بقتله على يد ابنه

مسلسل حق عرب
مسلسل حق عرب

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب ذهاب عبد ربه "رياض الخولي" لفهيم قارئ الفنجان والكف، لتفسير حلمه القديم برؤية ثعابين تلدغه وتفرز السم في وجهه، ليجدد الاخير تفسيره لعبد ربه قائلا: ابنك من صلبك هيقتلك.

أحداث مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7

وشهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب، وقوع حنان في مصيدة عملها المنحرف، حيث اعتادت النصب على زبائن واتهامها لهم بالتحرش حتى الذهاب الى القسم وابتزاز "الزبون" بمبالغ كبيرة مقابل تنازلها على المحضر، لكن في الحلقة السابعة لم يتنازل الرجل عن المحضر وصمم على كتابته، بينما اظهرت حنان خوفها الشديد من أن هذه المرة لن تكون كالسابق.

وبدأت أحداث الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بمعاودة حلم الثعابين المفزع لعبد ربه"رياض الخولي"الذي كان يراوده في شبابه قبل ولاده إبنه، ليفرغ من نومه مسرعا للذهاب لفهيم رجل قراءة الفنجان والكف ومعه عرب السويركي لتفسيره سبب معاودة الحلم مرة أخرى في كبره.

وانطلقت، مساء الأحد، الحلقة السابعة لمسلسل حق عرب، بطولة أحمد العوضي، على قناة أون دراما، وتعاد في الثانية عشر منتصف الليل، على قناة أون.

وشهدت الحلقة السادسة بمسلسل حق عرب، عرض كبير من رباح ابو الدهب "وليد فواز"، لعلي السويركي شقيق عرب، للعمل معه مستشار قانوني لابو الدهب جروب.

مسلسل إمبراطورية ميم الحلقة 7| خالد النبوي يغازل حلا شيحة بأشعار فؤاد حداد

مسلسل حق عرب الحلقة السابعة 7.. الحلم المفزع يعود لرياض الخولي من جديد

انطلاق الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما

مسلسل حق عرب الحلقة 7.. دينا فؤاد تقع في شر أعمالها

تفاصيل الحلقة 6 لحق عرب

ويرفض علي السويركي في بداية الحديث بسبب مشاكل عرب السويركي مع رباح، ليقنعه الأخير بقبول الوظيفة بحجه أن عدوهما واحد وهو عبد ربه"رياض الخولي".

ابطال مسلسل حق عرب

ومسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

قصة مسلسل حق عرب

وتدور أحداث المسلسل في منطقة الجمالية، بتشويق وإثارة بسبب ما يواجه "عرب السويركي" أحد العوضي، من ازمات ومشاكل في حياته والتي تطارده من الماضي أثناء بحثه عن الحقيقة وملابسات مقتل والده، هكذا تتصاعد الأحداث حيث يذهب ليعمل بمصنع أخشاب يمتلكه "رياض الخولي" ومن هنا تبدأ كثير من الأحداث والمواقف.

مسلسل حق عرب حق عرب موعد عرض حق عرب موعد عرض مسلسل حق عرب موعد اعادة مسلسل حق عرب قصة مسلسل حق عرب أبطال مسلسل حق عرب موعد عرض مسلسل احمد العوضي مسلسل أحمد العوضي أحمد العوضي قنوات عرض حق عرب قنوات عرض مسلسل حق عرب موعد مسلسل حق عرب الحلقة السابعة من حق عرب حق عرب الحلقة السابعة حق عرب الحلقة 7 الحلقة 7من مسلسل حق عرب الحلقة السابعى من مسلسل حق عرب مسلسلات رمضان 2024

مواد متعلقة

انطلاق الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب على قناة أون دراما

الأكثر قراءة

عاجل... متحدث الرئاسة: أموال "الاتحاد الأوروبى" ليست منحًا أو مساعدات

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان" الحلقة 7.. بداية انتقام متوقعة

قرارات النيابة في دهس سائق لـ 4 أشخاص أثناء عبورهم الطريق بالهرم

عاجل| "التنظيم والإدارة" يعلن عن مسابقة لشغل 170 وظيفة بالهيئة العامة للطرق والكبارى

متحدث الرئاسة يكشف تفاصيل اتفاق جديد مع إيطاليا

قمة 2003.. الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح وينفرد بصدارة دوري الجمهورية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

وكأنه !!

لواء.حمدى البطران

حول الدعم في مصر

خالد حريب

احتمال لقاء البرهان وحميدتي في القاهرة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة

يائير لابيد: نتنياهو سيخسر حرب غزة ولن يعيد المحتجزين.. والانتخابات هى الحل

للمرة الأولى.. خروقات نتنياهو فى غزة تدفع الولايات المتحدة لإجراء جديد