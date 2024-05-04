وزير الرى: 35 مليار جنيه لمشروعات تنمية الصعيد وتوفير حياة كريمة للمواطنين

أكد الدكتورهاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات عديدة بمختلف المحافظات وخاصة محافظات الصعيد بالشكل الذي يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح وزير الرى أنه يجري العمل خلال الربع الثالث من العام المالي (٢٠٢٤/٢٠٢٣) على تنفيذ عدد (٣٤٢) مشروعًا بمحافظات الصعيد بتكلفة قاربت ٣٥ مليار جنيه، تتنوع بين أعمال تأهيل ترع ومساقى وخاصة أعمال تأهيل الترع ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمرحلتيها، ورفع كفاءة البنية التحتية لمنشآت الري، والحماية من أخطار السيول، وحفر الآبار الجوفية، والتوسع في تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وتأهيل وتجديد محطات الرفع، وحماية جوانب نهر النيل وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي.

كما يتم تنفيذ استكمالات لأعمال تأهيل ترع بقيمة ١٢.٦٠ مليار جنيه بعدد ٢٦٠ عملية فى ٨ محافظات، وجار تنفيذ أعمال البنية التحتية للكباري والسحارات بقيمة ١.٥٠ مليار جنيه بعدد ٤٢ مشروعًا فى عدد ٩ محافظات، وأعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر الآبار الاستكشافية والإنتاجية وشبكات الري والتشغيل بالطاقة الشمسية للآبار بقيمة ٨٦٠ مليون جنيه بعدد ١٣ مشروعًا فى ٦ محافظات، وأعمال الصرف المغطى ورفع كفاءة محطات الصرف والمصارف المكشوفة بقيمة ٣٢٤ مليون جنيه بعدد ٢١ مشروعًا فى ٧ محافظات، وأعمال مشروع تنمية جنوب الوادي بقيمة ١٧.٥٠ مليار جنيه.

تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١١.٧٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى

وفى إطار مشاركة الوزارة في المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، فإنه جار تنفيذ عدد ٢٢٩ مشروع تأهيل ترع بتكلفة حوالي ١١.٧٠ مليار جنيه ضمن المرحلة الأولى من المبادرة فى ٨ محافظات، كما يجرى تنفيذ ٤٥ عملية تأهيل بقيمة ٣ مليارات جنيه ضمن المرحلة الثانية من المبادرة فى ذات عدد المحافظات.

وفى مجال تطوير منشآت الري الكبرى بالوجه القبلي.. فقد تم بتاريخ ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٢ بدء العمل في تنفيذ مشروع إنشاء قناطر ديروط الجديدة بقيمة حوالي ١ مليار جنيه، لخدمة زمام حوالي ١.٦٠ مليون فدان في خمس محافظات بالصعيد هي (أسيوط- المنيا- بني سويف- الفيوم- الجيزة)، حيث من المقرر نهو المشروع عام ٢٠٢٦، ويشتمل المشروع على إنشاء (٧) قناطر هي (فم بحر يوسف– حجز الإبراهيمية– البدرمان- الديروطية- أبوجبل- إيراد الدلجاوي– الساحلية)، وبلغت نسبة التنفيذ الحالية ٤٩%.

هذا وتتم متابعة معدلات التنفيذ للمشروعات بمختلف أجهزة الوزارة، من خلال منظومة دعم قرار تفاعلية تتيح لمتخذ القرار استعراض جميع المؤشرات الخاصة بالمشروعات والمتمثلة في "جهة التنفيذ- مواقع المشروعات- متابعة تواريخ النهو المقررة- موقف التنفيذ"، بالإضافة لتصنيف المشروعات من حيث (جهة التمويل ونوعه- طبيعة المشروعات- العائد والجدوى منها، ومتوسط نسب التنفيذ والتكلفة بكل محافظة).