"طوفان نوح" في نادي السينما المستقلة بسينما الهناجر

تستضيف سينما الهناجر التابعة لقطاع صندوق التنمية الثقافية في الخامسة من مساء السبت عروض "نادي السينما المستقلة" التي ينظمها المركز القومى للسينما.

حيث يعرض افلام:"حكاية من الزمن الجميل" إخراج سعيد شيمي، الفيلم التسجيلي القصير "مذكرات المدينة الخالية"، الفيلم الروائى القصير "طوفان نوح" إخراج محمد حافظ، الفيلم الروائي القصير "المكتوب" إخراج ياسر سعيد.

يعقب عرض الأفلام ندوة يديرها الكاتب الصحفى والناقد الفني أحمد سعد الدين، ويشارك فيها مدير التصوير سعيد شيمى، اللواء أركان حرب "محمد عبد القادر، الناقد "أحمد النبوي " وصناع الأفلام.

ونادى السينما المستقلة بالقاهرة يقيمه المركز القومى للسينما، بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية السبت الثاني من كل شهر، ويشرف عليه فنياً الناقد السينمائي أحمد عسر.

أما عن صندوق التنمية الثقافية، فقد استطاع صندوق التنمية الثقافية على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.

فصندوق التنمية الثقافية يسير بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب وهو فى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.