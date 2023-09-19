قبل "فوي فوي فوي".. 35 فيلمًا مصريًا مرشحًا للقائمة النهائية لـ الأوسكار

يحظى حفل توزيع جوائز الأوسكار باهتمام الملايين من الجمهور من مختلف دول العالم ويتابع الجمهور تفاصيل الأفلام المرشحة على جوائز الأوسكار كل عام وتكون للأفلام المصرية نصيب من الترشح على جائزة أوسكار أفضل فيلم غير ناطق بالإنجليزية.

وبالرغم من أن مصر بدأت ترشيح أفلامها منذ عام 1958، إلا أن أكاديمية الفنون والعلوم السينمائية في كاليفورنيا في الولايات المتحدة المعروفة باسم “الأوسكار” لم تختار حتى الدورة الأخيرة للأوسكار أيا من الأفلام المصرية للمشاركة ضمن القائمة النهائية لترشيحات أوسكار أفضل غير ناطق بالإنجليزية وكل هذه ما هي إلا محاولات فقط من قبل صناع السينما في مصر والذي لم يحالفهم الحظ حتى الأن.

ولمصر تاريخ عريق في الأفلام التي رشحت لهذه الجائزة منذ 1958 وحتى العام الجاري ويرصد الدستور في التقرير التالي تاريخ الأفلام المصرية التي رشحت لجوائز الأوسكار.

البداية كانت في 1958 بفيلم باب الحديد للمخرج يوسف شاهين، وتم تقديم الطلبات بين عامي 1958 و1960 تحت اسم الجمهورية العربية المتحدة، وهو الاسم الرسمي لمصر في ذلك الوقت.

وفي 1959 رشحت مصر فيلم “دعاء الكروان” للمخرج هنري بركات، وفيلم “المراهقات” في 1960 للمخرج أحمد ضياء الدين، وفي عام 1961 رشح فيلم “وإسلاماه” للمخرجان إنريكو بومبا وأندرو مارتون، وفي عام 1962 رشح فيلم “اللص والكلاب” للمخرج كمال الشيخ، وفي عام 1963 رشح فيلم “أم العروسة” للمخرج عاطف سالم، ولم ترشح مصر في عام 1964 أفلاما للمشاركة على جائزة الأوسكار.

وفي 1965 رشحت مصر فيلم “المستحيل” للمخرج حسين كمال، وفي العام التالي رشح فيلم “القاهرة 30” للمخرج صلاح أبو سيف.

ولمدة 4 سنوات لم ترشح مصر أيضا أفلام مصرية لترشح في عام 1970 فيلم “المومياء” للمخرج شادي عبد السلام، وفيلم “امرأة ورجل” في عام 1971 للمخرج حسام الدين مصطفى، ثم في العام التالي فيلم ”زوجتى والكلب"، ثم فيلم “إمبراطورية ميم”.

ولمدة 3 سنوات لم ترشح مصر لجائزة الأوسكار لترشح في عام 1975 فيلم “أريد حلا” للمخرج سيد مرزوق وفي العام التالي رشحت فيلم “على من نطلق الرصاص”، ثم في عام 1979 رشح فيلم “إسكندرية ليه” للمخرج يوسف شاهين.

وفي عام 1981 رشح فيلم “أهل القمة” للمخرج علي بدر خان، ليعود المخرج يوسف شاهين بعد ثمان سنوات للترشح بفيلم “إسكندرية كمان وكمان” في عام 1990، وبعدها بثلاث سنوات ترشح فيلم “أرض الأحلام” للمخرج داوود عبد السيد، ليشارك مرة أخرى المخرج يوسف شاهين بفيلم “المصير” في عام 1997.

ومع بداية الألفية الجديد رشح في عام 2001 فيلم “أسرار البنات” للمخرج مجدي أحمد علي، وفي عام 2003 رشح فيلم “سهر الليالى” للمخرج هاني خليفة، وفي العام التالي رشح فيلم “بحب السيما” للمخرج أسامة فوزي، وبعد عامين يترشح فيلم “عمارة يعقوبيان” للمخرج مروان حامد.

وفي 2007 رشح فيلم “في شقة مصر الجديدة” للمخرج محمد خان، ثم في العام التالي رشح فيلم “الجزيرة” للمخرج شريف عرفة، وفي عام 2008 عاد المخرج داوود عبد السيد للترشح بفيلمه "رسائل البحر"، وفي 2011 رشح فيلم “الشوق” للمخرج خالد الحجار، وفي العام التالي فيلم “الشتا اللى فات” ثم فيلم “فتاة المصنع” عام 2014، وبعد مرور عامين ترشح فيلم “اشتباك” للمخرج محمد دياب، ثم في العام التالي رشح فيلم “الشيخ جاكسون” للمخرج عمرو سلامة.

وفي 2018 ترشح فيلم “يوم الدين” للمخرج أبو بكر شوقي، ثم فيلم “ورد مسموم” في عام 2019 للمخرج فوزي صالح، وفي عام 2020 رشح فيلم “لما بنتولد” للمخرج تامر فوزي، وفي العام التالي رشح فيلم “سعاد” للمخرج أيتن أمين.

وفي العام السابق لم تختار لجنة الترشيحات بنقابة المهن السينمائية أيا من الأفلام المصرية لترشح هذا العام فيلم “فوي فوي فوي” والمعروض حاليا بالسينمات ليمثل مصر هذا العام.