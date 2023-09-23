عرض فيلم "جروب الماميز" على المسرح الصغير بالأوبرا الأربعاء

يفتتح نادي سينما دار الأوبرا موسمه السينمائي الجديد بعرض فيلم "جروب الماميز" للنجمة يسرا اللوزي، يوم الأربعاء المقبل 27 سبتمبر على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد.

ومن المقرر أن ينطلق العرض في تمام الساعة السابعة مساء، ويتبع العرض ندوة مع الجمهور بحضور الكاتبة غاده عبد العال والمخرج عمرو صلاح وتدير اللقاء الدكتورة هبه حمزة.

تفاصيل فيلم جروب الماميز

تدور أحداث فيلم جروب الماميز في إطار كوميدي حول 3 أمهات من خلفيات اجتماعية مختلفة، يواجهن أزمة في التعامل مع أبنائهن في المراحل التعليمية المختلفة، ليقررن الهروب من المسؤوليات الملقاة على عاتقهن، ويسلط الفيلم الضوء على قضية التعليم الخاص وحالة الضغط النفسي الذي تعيشه الأسر وخاصة الأمهات طوال العام الدراسي وذلك في إطار كوميدي إجتماعي غنائي.

صناع وأبطال فيلم جروب الماميز

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى ويسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، ومحمد ثروت وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال ومن إنتاج محمد رشيدي، وإخراج عمرو صلاح.

أهمية فيلم جروب الماميز

وأكدت الفنانة يسرا اللوزي في تصريحات سابقة أن تجربة الفيلم كانت مهمة جدا، وبالرغم من كونه من نوعية الأفلام اللايت كوميدي إلا أنه يناقش قضية مهمة للغاية، ألا وهي قضية الولاية التعليمية، وفكرة مسئولية الآباء تجاه مستوى التعليم الذي يتلقاه الأبناء.

وأضافت أنها تعاني من "جروبات الماميز" في الواقع، لأن بها الكثير من "الكلام"، لكنها تمثل إفادة بالطبع لمعرفة ومتابعة الطلبات المدرسية والأجواء الدراسية عموما، لكن أصبح هناك الكثير من التفاصيل والمبالغات المرهقة، مثل "اللانش بوكس" والمنافسة في التنوع من خلاله، قائلة: "حتى اللانش بوكس بقى توتر واختيار للعلب وأشكالها وتقسيماتها وسعرها.. ما هو العلب ماركات.. ثم إيه اللي هنحطه يتاكل وبقى في افتكاسات كتير".