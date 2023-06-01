بالصور.. عرض «ساعة إجابة» في نادي السينما بدار الأوبرا مجاناً

مع بداية الإجازة الصيفية، شهد عرض فيلم “ساعة إجابة” تواجد كامل العدد على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، أمس الأربعاء 31 مايو، مجانا.

كان الفيلم قد شهد حضوراً كبيراً من طلاب المدارس، الذين ذهبوا في رحلات جماعية إلى دور العرض السينمائية قبل أيام من امتحانات آخر العام، ويعود السبب في ذلك كونه يناسب كل أفراد العائلة، كما يعد فيلم العيد الوحيد الذي خلق حالة من التفاعل الحقيقي بينه وبين الجمهور، فهو أول فيلم يتفاعل معه الأطفال بشكل مباشر؛ سواء في المناطق الترفيهية مثل كيدزينيا أو عند دور العرض، حيث يتلقون كثير من الهدايا.

وتدور أحداث الفيلم حول طفل في الثامنة من عمره تقوده الظروف إلى عوالم غريبة، ليجد نفسه متورطاً كل مرة مع أسرة مختلفة في مواقف مثيرة، تتعرض حياته في بعضها للخطر.



الفيلم من بطولة الطفل سليم مصطفى، مع عدد كبير من النجوم الذين تجمعوا لأول مرة في توليفة سينمائية فريدة، وعلى رأسهم النجمة سوسن بدر ومعها غادة عادل، شريف سلامة، آيتن عامر، نجلاء بدر، انتصار، محمد ثروت، بدرية طلبة، إيمان السيد، أحمد فتحي، فيدرا، فراس سعيد، مراد مكرم، أحمد طلعت، لطيفة فهمي، مجدي البحيري، بالإضافة إلى المغني الشعبي عمر كمال الذي يشارك في الفيلم بالغناء أيضاً.



الفيلم إنتاج شركتي لاجوني Lagoonie Film Production و Rise Studios وإخراج مصطفى أبو سيف وفكرة أحمد شيكو، تأليف ورشة (ورق عنب) ، التي تضم شيرين علاء، محمد خضر وأحمد شيكو.

فيلم عرض �ساعة إجابة