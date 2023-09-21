السبت.. "السيمفونى" يقدم حفل الموسيقى والأصوات البشرية على المسرح الكبير بالأوبرا

يقدم اوركسترا القاهرة السيمفوني حفلا بقيادة المايسترو الإيطالى نيكولا ماراسكو، تحت عنوان "الموسيقى والأصوات البشرية" ومشاركة العازفتين غادة شاكر - أماني منير "بيانو" والمغنيين السوبرانو مني رفلة، التينور عمرو مدحت، والباريتون خالد سمير، وذلك بعد غد السبت الموافق 23 سبتمبر علي المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

برنامج حفل أوركسترا القاهرة السيمفونى بالأوبرا

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساء، ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الأول لثنائي البيانو والأوركسترا لـ داريوس ميلود إلى جانب عدد من أغانى أشهر الأوبرات العالمية، منها افتتاحية لافورزا ديل ديستينولڤيردي- دون چيو ڤاني لـ موتسارت، حلاق إشبيلية لـ روسيني، كاڤاليريا روستيكانا لـ مسكاني، جياني شيتشي- لابوهيم لـ بوتشيني، تاييس لـ ماسينيه.

أوركسترا القاهرة السيمفوني

يذكر ان أوركسترا القاهرة السيمفوني تأسست عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ تسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم، وعلى مدار تاريخه نجح فى ضم مؤلفات عالمية إلى ريبرتواره الفنى، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين، هذا إلى جانب جولات فنية متعددة في مختلف أرجاء العالم.