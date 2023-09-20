الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نجوم الأوبرا يشدون بأعمال بليغ حمدي على مسرح الجمهورية.. الجمعة

بليغ حمدي
بليغ حمدي

تقدم فرقة نجوم الأوبرا للموسيقى العربية، باقة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، وذلك خلال الحفل المقرر إقامته بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار، وذلك بعد غد الجمعة 22 سبتمبر، على مسرح الجمهورية.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل في تمام الثامنة والنصف مساءً، ويتغنى نجوم الأوبرا بمجموعة كبيرة من أعمال الموسيقار بليغ حمدي، منها: (مالي، ليلة من الليالي، موعود، الهوى هوايا، اسمعوني، حكايتي مع الزمان، ميتى أشوفك، بهية، يا الخيزرانة).

أداء كلا من المطربين: مريم، زينة، محمد متولي، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، وعازف الكمان الدكتور إيهاب عبد الحميد.

الجدير بالذكر أن بليغ حمدي ولد عام 1931 وأتقن عزف آلة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول أعماله لعبد الحليم حافظ (تخونوه)، بعدها تعاون مع نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت الحانه بالبساطة والسهولة.

وتعددت ألقابه منها ملك الموسيقى ولحن الشجن، توفي في 12 سبتمبر 1993 عن عمر يناهز 62 عامًا تاركًا ثروة فنية من الألحان المتنوعة.

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