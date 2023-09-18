الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

العسيرى لـ"الشاهد": بليغ حمدى وثق حالة فنية خاصة منذ عام 67 وبعد الانتصارات

الكاتب والشاعر الغنائي
الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري

وثق الكاتب والشاعر الغنائي محمد العسيري، شهادته على موسيقى وألحان بليغ حمدي ودورها في حرب أكتوبر، مؤكدا أنه صنع حالة خاصة من بعد عام 67، وحتى نصر أكتوبر وما بعد أكتوبر.

وأضاف “العسيري”، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز": بليغ قدم موال "في حب مصر"، والذي يوثق حرب أكتوبر وهي مجموعة من الحلقات الإذاعية، ونفذها عام 1975".

وتابع: "بليغ قدم بصوته غنوة "حاربنا بالدم مش بالكلام"، وهو شخص متطور ولا يقف عند محطة معينة، فلا توجد أغنية منها تشبه الأخرى، ولا آلة منها تتكرر بالشكل نفسه.

 وواصل: "بليغ حمدي كان غزير الإنتاج في الألحان، وكان يفضل أن يكون بجانبه شعراء طول الوقت، علشان يلاحقوه، وهو لايتوقف أبدا.

الموسم الثالث من “الشاهد”

ويقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد،  شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي قدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد العسيرى بليغ حمدي انتصارات أكتوبر محمد الباز

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