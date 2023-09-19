الأوبرا تحتفل بمئوية سيد درويش وذكرى محمود الشريف بالإسكندرية.. الخميس

بمناسبة مئوية فنان الشعب سيد درويش وذكرى ميلاد الموسيقار محمود الشريف تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو محب فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء بعد غد الخميس الموافق 21 سبتمبر على مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية ".

برنامج احتفالية الأوبرا بسيد درويش ومحمود الشريف

يتضمن البرنامج كوكبة من أعمال الرمزين الكبيرين منها القلب ولا العين، زوروني كل سنة مرة،يا ورد علي فل وياسمين، علي قد الليل ما يطول .. أداء سارة مجدى محمد رئيس، يمنى حسن، أحمد رجب، هايدى الجندى، مصطفى سعد، آلاء أيوب، كريم زيدان.

وفى سياق متصل، ضمن إطار فعاليات النشاط الثقافى والفكرى، يعقد صالون أوبرا الإسكندرية أمسية ثقافية مساء اليوم الثلاثاء على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

وتبدأ الأمسية فى تمام الساعة السابعة مساء، وتستضيف كلا من الدكتور وليد شوشة أستاذ النقد الموسيقى وعميد المعهد العالى للنقد الفنى، الفنان محمد جمعة ، المطرب أحمد جمال، والدكتور محمد حسنى أستاذ مادة الغناء بكلية التربية النوعية ومادة المسرح الغنائى بكلية الآداب وتديرها الفنانة لقاء سويدان تحت إشراف الفنان أمين الصيرفى ويتخللها فقرات فنية للفرقة الموسيقية بقيادة شريف ياسر.

يذكر أن الموسيقار سيد درويش (1892 - 1923 ) يعد من مجددي الموسيقى وباعث النهضة الموسيقية في مصر والوطن العربى، لحن وغنى العديد من المؤلفات التي أصبحت جزء من التراث الفنى بعد ان نجح فى تغيير شكل الطرب خلال بدايات القرن الماضى .

أما الموسيقار محمود الشريف أبدع لونا غنائيا لم يكن معروفا من قبل وهو الصور الغنائية أو البرامج الغنائية فى الإذاعة، وبرع فى هذا اللون ولحن أكثر من أربعين برنامجا غنائيا الى جانب عدد من الأعمال الغنائية الوطنية والعاطفية، كرمته الدولة فى أكثر من مناسبة، ونال عام 1989 جائزة الدولة التقديرية.