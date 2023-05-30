أوركسترا القاهرة السيمفوني بقيادة إسبانية على المسرح الكبير السبت

ضمن حلقات سيمفونيات عظيمة التى يقدمها أوركسترا القاهرة السيمفوني، يقام حفل بقيادة المايسترو الإسباني خوان خوسيه نافارو، وبمشاركة عازف التشيللو أيمن الحنبولي، وذلك في الثامنة والنصف مساء السبت 3 يونيو علي المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عددا من أهم الأعمال الكلاسيكية العالمية منها القبعة ذات الثلاثة اركان لـ مانويل دي فايا، شلومو للتشيللو والاوركسترا لـ إرنست بلوخ والسيمفونية الثالثة لـ يوهانز برامز.

شروط حضور حفل اوركسترا القاهرة السيمفوني بدار الأوبرا

تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في تمام الساعة 7 مساء على أن ينطلق الحفل الساعة 8.30 مساء.

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية، وممنوع ارتداء الشورت.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

جدير بالذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفوني استحدثت سلاسل حفلات متنوعة تلقي الضوء على مجموعة من أهم الأعمال العالمية الى جانب المؤلفات المصرية فى القالب الكلاسيكي.