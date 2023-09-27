إلهام شاهين عن "ألفريدو": شخصية "سوسو" كانت مفاجأة بالنسبة لي.. شكرا للمتحدة (خاص)

تحمست الفنانة إلهام شاهين، إلى سيناريو حكاية ألفريدو، التي كتبها المؤلف عمرو محمود ياسين بجانب ورشة العمل التي ضمت سارة مصباح، وياسمين ميشيل، ما جعلها توافق دون تردد على تجسيد الشخصية التي اعتبرتها بمثابة دور جديد ومختلف، متابعًة: "أنا وافقت على الحكاية دون تردد، لأن الشخصية جديدة ومختلفة تمامًا عن باقي أعمالي السابقة، بالإضافة إلى أن عمرو محمود ياسين كتبها رفقة ورشة الكتابة بشكل متناغم، وأحدث بها إيقاعا يجذب المشاهد على المتابعة واستمراريتها".

وقالت الفنانة إلهام شاهين في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "شخصية سوسو كانت مفاجأة بالنسبة ليا، وواثقة أنها هتكون مفاجأة على كل المستويات، ممكن نقدر نقول إن مفيش فنانة في الوسط الفني كله عملته لحد دلوقتي، وسعيدة بالتجربة لأنها ستعيد ظهوري على شاشات التلفزيون للجمهور الذي أحبه بعد عامين على آخر عمل فني".

وأضافت شاهين: "أنا بجسد شخصية سوسو وهي عمة لأمير شاهين، وتقع بيني وبين الفنان أحمد فهمي عدواة كبيرة"، لافتًة إلى أن فكرة تجسيد شخصية معالجة دراميا من كتاب للدكتور مصطفى محمود هي فكرة عظيمة وأعطتني حماسا بشكل أكبر، خاصةً بعد المعالجة الدرامية الخاصة بالمؤلف عمرو محمود ياسين كانت مميزة، وأتوقع أن تفوق كل التوقعات وتنال إعجاب الجمهور "هتكون تريند وأنا واثقة".

وأوضحت: "الحكاية تتحدث عن الحب بكل أنواعه وليس فقط الحب الذي يجمع بين الرجل والمرأة، فهناك الكثير من أشكال العلاقات والحب من بينها حب الأهل والأصدقاء، لذا ستكون هذه الحكاية تتحدث عن الحب ولكن بشكل جديد وغير تقليدي"، متوجهة بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التي تعمل دائمًا على إتاحة الفرص للشباب وتسببت في طفرة كبيرة في مجال الدراما خاصةً بعودة مسلسلات الأوف سيزون.

وعن كواليس العمل، قالت: "الكواليس كلها كانت انضباط وحب كبير من قِبل طاقم العمل، كما أن المخرج عصام نصار، هو مخرج متميز تمكن من إخراج كل ممثل كل ما لديه في الشخصية، بشكل سلس دون ضغط على أي ممثل في لوكيشن التصوير".

مواعيد عرض مسلسل الفريدو على قناة ON

مواعيد عرض مسلسل ألفريدو على قناة ON يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 12 صباحًا، ثم تعاد مرة أخرى فى تمام الساعة 2 ظهرًا اليوم التالي.