الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حكاية "الفريدو" تتصدر قائمة الأعلى مشاهدة على watch it

الفريدو
الفريدو

تصدرت حكاية ألفريدو ضمن مسلسل "55 مشكلة حب" للدكتور مصطفي محمود، بطولة الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، والفنان أمير شاهين، والفنانة ندا موسي، قائمة الأعلى مشاهدة عبر منصة “watch it” الرقمية، لتكن هي أولى مسلسلات موسم الشتاء الدرامي على قنوات الشركة المتحدة.

وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب"، الفنانة إلهام شاهين، والفنان أحمد فهمي، على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس، وتعرض أيضًا عبر منصة واتش ات الرقمية، بشكل حصري.


وتصدرت الحكاية المركز الأول ضمن المسلسلات الأكثر مشاهدة التي تعرضها المنصة الرقمية، وتلاها في المركز الثاني مسلسل بالطو الذي يعرض لأول مرة عبر شاشات التلفزيون الخاصة بقنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعد عرض الحلقة الأولى منها 

رواد السوشيال ميديا عن مسلسل الفريدو : بداية مبشرة جدًا


وتعرض حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

أبطال حكاية الفريدو

“الفريدو” هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب” والذي يفتتح بها موسم شتاء 2023 على قنوات الشركة المتحدة، وهي من إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

 

قصة حكاية الفريدو

يتناول العمل مشاكل الحب بشكل عصري، ويقدم الجزء الأول من المسلسل 3 مشاكل، على أن تدور كل مشكلة في 10 حلقات، ولكل حكاية فريق عمل مختلف في التأليف والإخراج والنجوم المشاركين في البطولة، ويتولى السيناريست عمرو ياسين مهمة الإشراف العام على الكتابة، وإشراف عام على الإخراج عصام نصار.

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