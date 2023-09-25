الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو": بداية مبشرة جدًا

الفريدو
الفريدو

الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة.

وتصدرت حكاية الفريدو محركات البحث الالكتروني و مواقع السوشيال ميديا، بعد احتفاء رواد السوشيال ميديا بقوة ونجاح عرض الحلقة الأولى منها.

وقالت سارة سلطان، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل رائع اول حلقة مبشرة بجد.. الفنانة الكبيرة الهام شاهين اداء ولا اروع بدون مكياج اتقان و اداء و رقى، شكرا لصناع العمل 

".

وفي السياق ذاته، قالت سارة عبد الرحمن، من مستخدمي السوشيال ميديا: "مسلسل جميل جدا اجتماعى أسرى روعة عجبنى أوى، قافلة الحلقة جامدة.. الشغالة طلعت مش ساهلة باين عليها، حد يعرف اسمها أى البنت دى.. أدائها حلو تعبيرات  وشها فظيعة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو اوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة، #الفريدو 
#٥٥مشكلة_حب".

وأكد حساب يحمل اسم أسماء سلطان، من رواد السوشيال ميديا على قوة الحلقة الأولى، قائلة: "مسلسل جميل جدا اجتماعى أسرى، واستاذه تمثيل الهام شاهين".

وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.

وتعرض حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.


أبطال حكاية الفريدو


حكاية الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

حكاية الفريدو مسلسل الفريدو رواد السوشيال أولى حلقات الفريدو مواعيد عرض الفريدو

مواد متعلقة

أمير شاهين بعد عرض أولى حلقات "الفريدو": انتظروا مفاجآت جديدة

عمر مصطفى متولى: "كان نفسى أقدم شخصية سبرتو من زمان"

سلوى عثمان لـ"الدستور": شخصيتي في نعمة الأفوكاتو مختلفة ومتنوعة

ملك زاهر سفيرًا للمبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة

لماذا اختارت ابنة أسامة أنور عكاشة خالد يوسف لـ"الإسكندرانى"؟

رسالة حب من هنا الزاهد لوالدتها .. ماذا قالت؟

مي عمر بطلة "الغربان" لـ عمرو سعد

إيهاب فهمى يشيد بمهرجان القلعة للموسيقى: التهامى منشدى المفضل

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الحكومة: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يعمل بكفاءة عالية.. ويقدم الخدمات مجانًا

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عدم قبول دعوى منع عبدالله رشدى من الخطابة

"BBC": انسحاب فرنسا من النيجر ضربة قوية لوجود باريس فى الساحل الإفريقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى