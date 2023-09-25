رواد السوشيال ميديا عن حكاية "الفريدو": بداية مبشرة جدًا

الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل "55 مشكلة حب" والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة.

وتصدرت حكاية الفريدو محركات البحث الالكتروني و مواقع السوشيال ميديا، بعد احتفاء رواد السوشيال ميديا بقوة ونجاح عرض الحلقة الأولى منها.

وقالت سارة سلطان، من رواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي: "مسلسل رائع اول حلقة مبشرة بجد.. الفنانة الكبيرة الهام شاهين اداء ولا اروع بدون مكياج اتقان و اداء و رقى، شكرا لصناع العمل

".

وفي السياق ذاته، قالت سارة عبد الرحمن، من مستخدمي السوشيال ميديا: "مسلسل جميل جدا اجتماعى أسرى روعة عجبنى أوى، قافلة الحلقة جامدة.. الشغالة طلعت مش ساهلة باين عليها، حد يعرف اسمها أى البنت دى.. أدائها حلو تعبيرات وشها فظيعة، إلهام شاهين بصراحة عاملة الدور حلو اوي، حكاية جميلة بدايتها حلوة، #الفريدو

#٥٥مشكلة_حب".

وأكد حساب يحمل اسم أسماء سلطان، من رواد السوشيال ميديا على قوة الحلقة الأولى، قائلة: "مسلسل جميل جدا اجتماعى أسرى، واستاذه تمثيل الهام شاهين".

وتعرض حكاية الفريدو من مسلسل "55 مشكلة حب" على قناة ON، وOn drama، بشكل يومي من الأحد إلى الخميس.

وتعرض حكاية الفريدو على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

بينما تعرض حكاية الفريدو عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.



أبطال حكاية الفريدو



حكاية الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة، ومن إنتاج أحمد عبد العاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.