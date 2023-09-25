الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أمير شاهين بعد عرض أولى حلقات "الفريدو": انتظروا مفاجآت جديدة

الفنان أمير شاهين
الفنان أمير شاهين

أعرب الفنان أمير شاهين، شقيق الفنانة إلهام شاهين، عن سعادته الكبيرة بنجاح أولى حلقات حكاية الفريدو، التي عرضت أمس الأحد، عبر شاشات التليفزيون وقناة دي إم سي، والتي أحدثت صدي كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، متابعًا: "لسه فيه مفاجآت كثيرة في الحلقات، ومتأكد أنها ستنال إعجاب الجمهور".

وتابع شاهين، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قائلًا: "أنا وافقت على تقديم شخصية مصطفي ضمن أحداث المسلسل دون تفكير، ولم أتردد، خاصةً أن العمل يحمل اسم الكاتب الكبير الدكتور مصطفي محمود"، موضحًا: "العمل بالنسبة ليا كان مغريًا جدًا".


وأضاف: "الشغل مع المخرج عصام نصار ممتع جدًا، لأنه مخرج يحب الممثل، ومتمكن من أدواته بشكل كبير جدًا، والمؤلف عمرو محمود ياسين، فهذه لم تكن المرة الأولى التي نعمل سويًا، فعملت معه في حكايات نصيبي وقسمتك في جزءين من الـ4، وأستمتع بالشغل معاه، لأنه على المستوى الشخصي صديقي جدًا، لذا توجد بيننا كيمياء في الشغل، ونستطيع التفاهم سويًا".

كواليس مسلسل الفريدو 

وعن كواليس العمل، قال: "الكواليس كانت أكثر من رائعة، لأن جميع نجوم العمل من ألذ وأظرف الناس، وجميعهم محترفون، وأتمني العمل يكون عند حسن ظن الناس، وأعتقد أن الناس هتنبسط منه جدًا، خاصةً أن القصة للكاتب الكبير الدكتور مصطفي محمود، فأعتقد أن العمل سيكون كبيرًا، ويناقش قضية مهمة جدًا".

وتوجه الفنان أمير شاهين بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لفكرة عودة المسلسلات الـ١٠ حلقات وغيرها، والتي كانت موجودة في الماضي، لأنها فكرة صحية جدًا ومواكبة للعصر الذي نعيشه، كما أنها ساعدت على وجود مسلسلات طوال السيزون وليس سيزون رمضان فقط، لأن الناس كانت محتاجة تشوف محتوي ومسلسلات جيدة، والناس تسعد كثيرًا من المسلسلات القصيرة.

امير شاهين الفنان أمير شاهين مسلسل الفريدو الفريدو حلقات حكاية الفريدو

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