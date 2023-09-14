كواليس تصوير “ألفريدو”.. إلهام شاهين: انتظروا شخصية سوسو.. قريبًا على ON

بدأت الفنانة إلهام شاهين، حملتها الترويجية لمسلسل «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، والتي تشارك في بطولتها بجانب عددٍ من الفنانين.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها بقولها: «انتظروا شخصية سوسو.. قريبا في مسلسل ألفريدو.. ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر على قناة ON».

وتفاعل روّاد السوشيال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي شاركته الفنانة إلهام شاهين، مرحبين بعودتها للدراما من جديد بعد غياب حوالي عامين عنها.

مسلسل الفريدو شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح مع عمرو محمود ياسين وهو إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى، محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مخرج العمل عصام نصار يحارب الزمن للانتهاء من التصوير

يصارع المخرج عصام نصار، الزمن للانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الفريدو بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لدخول العمل لمرحلة المونتاج والمكساج.

ورفع المخرج عصام نصّار، ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة وتسليمها بالكامل للقناة.