الخميس 14 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

كواليس تصوير “ألفريدو”.. إلهام شاهين: انتظروا شخصية سوسو.. قريبًا على ON

الفنانة إلهام شاهين
الفنانة إلهام شاهين

بدأت الفنانة إلهام شاهين، حملتها الترويجية لمسلسل «ألفريدو» المستوحى من كتاب «55 مشكلة حب» للدكتور مصطفى محمود، والتي تشارك في بطولتها بجانب عددٍ من الفنانين.

ونشرت إلهام شاهين، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مجموعة صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلقت عليها بقولها: «انتظروا شخصية سوسو.. قريبا في مسلسل ألفريدو.. ابتداءً من يوم الأحد 24 سبتمبر على قناة ON».

وتفاعل روّاد السوشيال عبر منصات التواصل الاجتماعي مع المنشور الذي شاركته الفنانة إلهام شاهين، مرحبين بعودتها للدراما من جديد بعد غياب حوالي عامين عنها.

مسلسل الفريدو شارك بتأليف وكتابة الحلقات سارة مصباح مع عمرو محمود ياسين وهو إخراج عصام نصار، إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وبطولة إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

مخرج العمل عصام نصار يحارب الزمن للانتهاء من التصوير

يصارع المخرج عصام نصار، الزمن للانتهاء من تصوير حلقات مسلسل الفريدو بالكامل خلال الأيام القليلة المقبلة استعدادًا لدخول العمل لمرحلة المونتاج والمكساج.

ورفع المخرج عصام نصّار، ساعات تصوير المسلسل لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصوير الحلقات الأخيرة وتسليمها بالكامل للقناة. 

العمل عصام نصار مسلسل الفريدو الفريدو مسلسل الفنانة الهام شاهين إلهام شاهين

الأكثر قراءة

فضيحة تهز ريال مدريد.. ضبط 3 لاعبين بتهمة مشاركة مقاطع فيديو جنسية مع قاصر

حقيقة إصابة صلاح السعدنى بألزهايمر.. الحالة الصحية لـ"عمدة الدراما المصرية"

صلاح خارج القائمة: ميسى وهالاند على رأس الأفضل فى The Best

حقيقة قيام مجهولين بمهاجمة إحدى القرى السياحية بالعين السخنة بالحجارة

كيف نجت مصر من تداعيات إعصار دانيال؟.. خبير جيولوجي يوضح

البنك التجاري الدولي يطلق منصة تعليمية جديدة لعملاء الشركات الصغيرة و المتوسطة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

عاش هنا

خالد حريب

مسافة السكة إلى درنة الليبية

ماجد حبته

لقاء.. فى قاعدة فضاء

الحسين عبدالرازق

تحية لوزير التعليم!

أحمد بهاء الدين شعبان

"عز الدين نجيب": هتاف الصامتين، ونزهة الناظرين

بسنت حسن

توابع زلزال المغرب فى مهرجان روتردام

لواء.حمدى البطران

حملات تبرع غامضة

حسين دعسة

مشاهد ما بعد قمة نادرة بين موسكو و‎بيونج يانج

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يوظف الأعياد اليهودية لفرض المزيد من العقوبات

استشهاد وإصابة 8 جنود سوريين إثر عدوان إسرائيلى على ريفى طرطوس وحماة

استشهاد جنديين سوريين وإصابة 6 فى غارة إسرائيلية على طرطوس