الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عابد عناني يكشف لـ"الدستور" تفاصيل شخصيته في "ألفريدو"

الفنان عابد عناني
الفنان عابد عناني

كشف الفنان عابد عناني، تفاصيل دوره الجديد في حكاية الفريدو، وهي الحكاية الأولى من  مسلسل "55 مشكلة حب"، حيث سيجسد شخصية دكتور مازن، ويظل في مهنته وهي الطبيب، متابعًا: "الحكاية عن قصة حب بين  اتنين، وواحد قرر أنه يسيب الطب ويشتغل في مطعم شيف، وهذه الشخصية يجسدها الفنان أحمد فهمي".

 

وتابع الفنان عابد عناني في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "هو المشروع جديد شبه حلقات عرض نصيبي وقسمتك، هيكون ١٠ حلقات، قائم على كتاب 55 مشكلة حب للدكتور مصطفى محمود، وأنا مبسوط جدًا إني شغال في عمل مبني على قصة من كتاب للدكتور مصطفى محمود، كما أن المعالجة عظيمة من قِبل المؤلف الكبير عمرو محمود ياسين، بجانب ورشة الكتابة".

رواد السوشيال ميديا عن مسلسل الفريدو : بداية مبشرة جدًا

 

وأضاف: "أنا هتجوز البنت اللي كان بيحبها أحمد فهمي، لما هو بيقرر يكون شيف، الدور شرير شوية، بس جديد ومختلف عني وعن جميع أدواري السابقة"، وعن تعاونه مع المخرج عصام نصار، قال: "أنا أول مرة أشتغل معاه وهو مخرج محترف جدًا، ومركز، وفاهم الشخصيات الموجودة في الحكاية جيدًا، وأبعادها النفسية، وكنت مبسوط جدًا في الفترة اللي كنت بصور فيها الشغل معاه، وكان فارق معايا جدًا في الشغل خاصة في علاقة الشخصيات ببعض وشكل كل شخصية لذا انبسطت جدًا بالتجربة".

 

حكاية الفريدو 
 

حكاية الفريدو هي الحكاية الأولى من حكايات مسلسل 55 مشكلة حب والذي يفتتح موسم شتاء 2023 الدرامي على قنوات الشركة المتحدة، ومن إنتاج أحمد عبدالعاطي بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ويشارك في بطولته كل من إلهام شاهين، أحمد فهمى، ندا موسى، إيمان سيد، أمير شاهين، عمر شرقى،  محسن صبرى وعدد آخر من الفنانين.

 

والمسلسل من إخراج عصام نصار، تأليف وسيناريو عمرو محمود ياسين وشارك في التأليف وكتابة الحلقات كل من سارة مصباح وياسمين ميشيل في أول تجربة لهما.

عابد عناني الفنان عابد عناني مسلسل 55 مشكلة حب حكاية الفريدو الفريدو

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