الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

معلنًا الانفصال عن زوجته.. شريف منير: "كل شئ نصيب"

شريف منير وزوجته
شريف منير وزوجته

أعلن شريف منير انفصاله عن زوجته لورا، دون التوضيح الاسباب، وذلك عبر منشور شاركه بصفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

حقيقة انفصال شريف منير

وقال “منير”: “تم الانفصال بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب، واتمنى لها كل خير”.

في السياق، نشرت لورا عماد - طليقة الفنان شريف منير - مقطع فيديو قصيرا عبر حسابها الشخصي على تطبيق “انستجرام”، عقب إعلان الطلاق رسميا.

وظهرت طليقة شريف منير، ترقص على أغنية أصل الدلع لـ الفنان بهاء سلطان، وعلقت على الفيديو بكوبليه من الأغنية قائلة: “مشي الهوا على كيفك”. 

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من ناحية أخرى، يستعد النجم شريف منير من أجل أحدث أعماله، وهو ممثل فى مسلسل "قائمة الأمانى" الذى يتم التحضير له حالياً تمهيداً لبدء تصويره خلال الأسابيع المقبلة للعرض في موسم “الأوف سيزون” عبر إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل من تأليف أمانى التونسى وإخراج طارق رفعت وإنتاج كريم أبو ذكرى.

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وتعرض قناة dmc حاليًا، الموسم الثانى من مسلسل "ايجار قديم" بطولة النجم شريف منير، الذى عرض الفترة الماضية وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، من إخراج طارق رفعت، ويعرض المسلسل من السبت إلى الأربعاء الساعة السابعة مساء، ويناقش المسلسل مشكلة الإيجار القديم في إطار اجتماعى.

 

من هي لورا عماد

ولورا عماد زوجة الفنان شريف منير هي فنانة معتزلة منذ أكثر من 20 عاما، وهي من مواليد عام 1972، وعملت في البداية كموديل للإعلانات، واكتشفها فنيًا طارق التلمساني الذي كان مدير تصوير لأحد الإعلانات التي تصورها، وساعدها في الدخول لعالم الفن والتمثيل، فقدمها للمنتج والفنان سامي العدل، وكان أول عمل فني لها فيلم البطل، عام 1998، أمام الفنان أحمد زكي، محمد هنيدي ومصطفى قمر، ثم شاركت في عدة أعمال.

وتوالت أعمالها الفنية بعد ذلك، من بينها، أفلام: «لو كان ده حلم، سوق المتعة، أرض الخوف»، ومسلسل الرجل الآخر.

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