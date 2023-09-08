إطلالة جريئة.. أسما شريف منير تلفت الأنظار بشخصية "باربي"

أثارت الفنانة أسما شريف منير نجلة الفنان شريف منير الجدل بسبب أحدث ظهور لها، وذلك بإطلالة جريئة، سيطرت عليها اللون الوردي، مقتبسة شخصية باربي المتصدرة التريند خلال الفترة الحالية.

واعتاد جمهور أسما شريف منير على إطلالتها المثيرة للجدل من حين لآخر، معتمدة على ملابس وصيحات جريئة مما يجعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث العالمي جوجل.

جدير بالذكر أن تعرضت أسما شريف منير، لانتقادات كبيرة بعد قص شعرها خلال فيديو على حسابها على "إنستجرام" وزادت هذه الانتقادات بعد ظهورها إعلاميًا في مهرجان القاهرة للدراما حليقة الرأس، وبعد انتشار الصور والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي انهالت التعليقات السلبية وانتقادات لاذعة دون داع.

كما انتشر ببعض المواقع ومنصات السوشيال ميديا أن والدها الفنان شريف منير قام بإلغاء متابعتها وهو الأمر الذى لم يحدث، خاصة بعد أن قام شريف منير بنشر فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" ليرد به على هذه الانتقادات ويدافع عن ابنته ويدعم موقفها أمام هذا الهجوم.

وكانت حضرت أسما شريف منير على السجادة الحمراء من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الثانية والمقام مدينة العلمين الجديدة، حيث ظهرت حليقة الشعر بعدما قامت بقص شعرها نتيجة تعرضها لأزمة صحية تسببت في سقوط شعرها.