بعد مشادة معها.. شريف منير يعتذر لصحفية: "آسف على اللى حصل" (فيديو)

قدم الفنان شريف منير اعتذاره لإحدى الصحفيات، وذلك بعد مشادة حدثت بينهما في عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني والذي أقيم أمس الجمعة بأحد المساجد الشهيرة بالتجمع الخامس.

ونشر شريف منير مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام روى خلاله كواليس المشادة بينه وبين الصحفية مقدمًا لها الاعتذار، مشيرًا إلى أنه عندما شاهد مقطع الفيديو عبر موقع يوتيوب شعر بأنه أخطأ في حقها، مشيرًا إلى أنه يستحق كافة التعليقات السلبية التي كُتبت ضدة خلال الساعات الماضية قائلًا: "أبويا قالي أما تبقى غلطان اعتذر وأنا غلطت وآسف على اللي حصل".

واستقبلت الفنانة دينا الشربيني أمس الجمعة عزاء والدتها، وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم العزاء ومن بينهم الفنان شريف منير وكل من ياسمين رئيس وكريم فهمى ومى عمر والمخرج محمد سامى وشيكو وشريف منير وأحمد خالد صالح، وأشرف زكي نقيب الممثلين، وروجينا ومحمد إمام وهانى رمزى ومايا دياب وإياد نصار وهنا الزاهد.

وشُيعت جنازة والدة دينا الشربينى من مسجد المشير طنطاوي أمس الأول الخميس، ودفنت بمقابر الأسرة وحرص عدد من الفنانين على الحضور لمواساة دينا منهم: أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد ممدوح، أشرف زكى، عمر السعيد، وريهام عبدالغفور، بجانب عدد كبير من الأسرة والأصدقاء، وظهرت دينا خلال العزاء في حالة من الانهيار، وكان والد الفنانة دينا الشربينى رحل عن عالمنا في شهر أبريل الماضى.