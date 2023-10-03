الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد مكى يعود بـ"لا تراجع ولا استسلام 2" و"صاحب السعادة"

الفنان أحمد مكي
الفنان أحمد مكي

يعيش الفنان أحمد مكي حالة من الرواج الفني في هذه الأيام بعالم السينما، حيث يستعد لطرح الجزء الثاني من فيلم "لا تراجع ولا استسلام" بعد مرور 13 عامًا على طرح الجزء الأول منه.

كما يستعد الفنان أحمد مكي لبدء البروفات الخاصة بمسرحيته الكوميدية "صاحب السعادة"، خلال الأيام المقبلة، بعد الانتهاء من جلسات العمل المكثفة خلال الفترة الماضية على المسرحية عقب الاستقرار على قائمة أبطالها، حيث من المنتظر أن تعرض على خشبة أحد المسارح الخاصة مع بداية العام الجديد.

أحمد مكي بين تحضيرات فيلمه الجديد ومسرحية "صاحب السعادة"


أبطال مسرحية صاحب السعادة

مسرحية "صاحب السعادة" من إخراج مجدي الهواري، وبطولة الفنان أحمد مكي، وستكون هذه المسرحية هي بمثابة عودة الفنان أحمد مكي للمسرح من جديد بعد مرور 3 سنوات على آخر عرض قدّمه وهو مسرحية "حزلقوم".

أبطال مسرحية حزلقوم لأحمد مكي

جدير بالذكر أن مسرحية حزلقوم للفنان أحمد مكي هي من تأليف حسن المهدي، وهو من بطولة الفنان محمد سلام، الفنان بيومي فؤاد، والفنانة ميرنا جميل، ومن إخراج كريم سامي. 

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أحمد مكي بين تحضيرات فيلمه الجديد ومسرحية "صاحب السعادة"

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