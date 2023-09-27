أحمد مكي بين تحضيرات فيلمه الجديد ومسرحية "صاحب السعادة"

استقر الفنان أحمد مكي على الخروج من السباق الرمضاني هذا العام.

وقال مصدر مقرب من مكي، إنه يسعى إلى العودة لجمهور السينما بعد فترة غياب طويلة، مشيرا إلى أنه فضل عدم التعاقد على أي عمل درامي لموسم رمضان هذا العام ونفى المصدر ما تردد عن مشاركة مكى في موسم رمضان المقبل بالجزء الثامن من مسلسل الكبير أوى الذي حقق نجاحا كبيرا بمواسمه السبعة.

وأضاف المصدر، في تصريح لـ"الدستور"، أن مكى يبدأ تحضيرات فيلمه السينمائى الجديد خلال الأيام المقبلة بعد أن استقر على الفكرة التي يقدمها للجمهور ولكنه يتكتم على تفاصيل العمل لحين الانتهاء من كافة التحضيرات الخاصة به.

من جانبه كشف المخرج مجدي الهواري عن تعاقده مع النجم أحمد مكى على المسرحية الكوميدية "صاحب السعاده" ومن المقرر أن يبدأ مكى جلسات عمل مكثفة خلال الفترة المقبلة على المسرحية عقب الاستقرار على قائمة أبطالها حيث من المنتظر أن تعرض على خشبة أحد المسارح الخاصة مع بداية العام الجديد.

مسلسل الكبير أوى 7

يذكر أن أحمد مكى شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكبير أوي 7" الذي يجمع نخبة من نجوم الفن على رأسهم بطل العمل الفنان أحمد مكي الذي يجسد شخصية جوني والكبير وحزلقوم، والفنانة رحمة أحمد، التي تلعب شخصية مربوحة، وبيومي فؤاد طبيب الوحدة الصحية في قرية المزاريطة الذي يجسد شخصية الدكتور ربيع، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، ومن تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.