الأربعاء 02 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

هل ينهى أحمد مكى سلسلة "الكبير أوى" رمضان 2024؟

أحمد مكي
أحمد مكي

كشف مصدر مُقرَّب من الفنان أحمد مكي، عن عقده جلسات عمل مكثفة مع المخرج أحمد الجندي؛ للبحث عن فكرة عمل جديد لتقديمه خلال موسم رمضان 2024.

وقال المصدر لـ"الدستور"، إن مكي، يفاضل حاليًا بين تقديم عمل جديد أو تقديم الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي".

وأضاف أن مكي يبحث مع فريق كتابة مسلسل "الكبير أوي" الشكل الأمثل للجزء الثامن من العمل، حيث طالبهم بالحفاظ على المستوى الفني للعمل الذي أصبح أحد الأيقونات الدرامية في رمضان. 

وفي وقت سابق، أعلن عددٌ من نجوم مسلسل "الكبير أوي" ومن بينهم الفنانان بيومي فؤاد، وهشام إسماعيل، عن بدء التحضير للجزء الثامن من العمل.

أحمد مكى الفنان أحمد مكي الكبير أوي المخرج أحمد الجندي مسلسلات رمضان

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