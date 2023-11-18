السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة عبر شاشة dmc

مسلسل صوت وصورة
مسلسل صوت وصورة

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية، وذلك عقب تصاعد الأحداث والقبض على رضوى للمرة الثانية في قتل الدكتور عصام الصياد مكرم مراد حيث يلقي المسلسل رواجا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا.

أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة

تصاعدت أحداث الحلقة الـ 26 من مسلسل صوت وصورة للفنانة حنان مطاوع عقب إبلاغ ماجدة المحامية الضابط المختص بالتحقيق في قتل الدكتور عصام الصياد عن مكان اختباء ماجدة ممدوح المتهمة والتحقيق معها وانكارها معرفة لطفي المحامي مكانها أثناء فترة هروبها.

وعلى الجانب الآخر يعترف أيمن لنجلاء بدر زوجة عصام الصياد أنه علم من أحد المحامين العاملين في مكتب ماجدة زواجها منه لمدة 6 شهور في السر بعقد زواج عرفي لـ تتجه أصابع الاتهام نحوها خاصة مع محاولة توريط رضوى في القضية والبحث عن مكان اختباءها من خلال وافي.

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مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة 

يعرض مسلسل الفنانة حنان مطاوع صوت وصورة عبر شاشة مجموعة قنوات DMC من السبت إلى الأربعاء في مواعيد مختلفة ليتمكن عدد كبير من المواطنين من مشاهدة الحلقات حيث يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءا ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة الثانية صباحا وللمرة الثانية في تمام الساعة الثالثة عصرا فيما يعرض المسلسل عبر شاشة DMC دراما في تمام الساعة الحادية عشر مساءا.

ويعر ض المسلسل عبر شاشة منصة Watch It الرقمية  حيث تصدر المسلسل كافة منصات البحث العالمية عقب عرض الجلقات الأولى من المسلسل ورغبة الملايين في معرفة قاتل عصام الصياد خاصة وأن المسلسل يناقش مساؤى استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

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أبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل صوت وصورة تدور أحداثه في 30 حلقة ويشارك فيه مجموعة مميزة من نجوم الفن في الوطن العربي على رأسهم حنان مطاوع وصدقي صخر وعمرو وهبة وناردين فرج ومراد مكرم ووليد فواز ونجلاء بدر المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى.
 

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