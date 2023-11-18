السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بداية من الغد.. مواعيد عرض مسلسل "زينهم" على قنوات "ON"

مسلسل زينهم
مسلسل زينهم

تنطلق غدا الأحد، أولى حلقات مسلسل "زينهم" بطولة الفنان أحمد داود، بمشاركة عدد آخر من الفنانين، عبر قناته ON E، وON Drama.

انطلاق أولى حلقات مسلسل زينهم على قنوات أون 

روجت القناة خلال الأيام الماضية للمسلسل الذي ينافس خلال الموسم الشتوي (الأوف سيزون) التى تنتجها شركة أروما لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وفى سياق متصل، تم طرح البرومو الرسمي الدعائي للمسلسل، إضافة إلى البوسترات الرسمية عبر الصفحة الرسمية لقناة ON على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وقام صناع وأبطال العمل بنشر البرومو والبوسترات، لتسويق الجمهور للعمل الدرامي الذي يعد أولى البطولات المطلقة للفنان أحمد داود. 

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON 

المقرر أن تذاع حلقات مسلسل زينهم، على شاشة قناة ON العامة في تمام الساعة الثامنة مساء، وتعاد بواقع مرتين في تمام الساعة الثانية صباحًا والثانية عشرة من ظهر اليوم التالي.

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قناة ON drama

بينما تعرض حلقات مسلسل زينهم، عبر شاشة قناة ON drama في تمام الساعة العاشرة مساء، وتعاد مرة أخرى في اليوم التالي في تمام الساعة العاشرة صباحًا والخامسة عصرًا.

تفاصيل أحداث مسلسل زينهم 

تدور أحداث مسلسل زينهم، خلال 30 حلقة فى إطار اجتماعى ملىء بالإثارة والتشويق والغموض، ويحتوى العمل على جزء لايت، وذلك داخل عالم الطب الشرعى وثلاجات حفظ الموتى بالمستشفيات، حيث يجسد «داود» شخصية طبيب شرعى يُدعى «زينهم»، يدخل فى مشكلات ومواقف كوميدية بسبب طبيعة عمله.

صناع وأبطال مسلسل زينهم 

مسلسل زينهم بطولة النجم أحمد داود، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، يارا جبران، أحمد الرافعي، سلوى محمد علي، عماد رشاد، الفنان القدير محمد أبو داود، ياسر عزت، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الفنانين وضيوف الشرف.

مسلسل "زينهم" مأخوذ عن كتاب "أصدقائي الموتى شكرا" لدكتور محمد جاب الله، إنتاج آروما ستوديوز للمنتج تامر مرتضى، إشراف على الإنتاج مصطفى العوضي، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وورشة السيناريو والحوار: محمد فتحي عبدالمقصود - عمرو مؤمن - عمر محمد الشحات، ومن إخراج يحيى اسماعيل.

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