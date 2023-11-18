السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

موعد عرض مسلسل العودة بطولة شريف سلامة عبر شاشة DMC

مسلسل العودة
مسلسل العودة

بدأت قناة dmc في عرض الإعلان التشويقي لمسلسل " العودة" ومنذ ذلك الحين ويتصدر البحث عن موعد عرض المسلسل وقصته وقنوات العرض محرك البحث جوجل وفي السطور التالية نقدم كل التفاصيل عن المسلسل المنتظر وقنوات العرض.

قصة مسلسل العودة 

من الاعلان الترويجي للمسلسل اتضح ان  أحداثه تدور في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظة الأقصر ويدور الصراع حول التنقيب عن الذهب والخلاف على المسيطر عليه، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، والعمل مكون 30 حلقة ومسلسل "العودة" من انتاج شركة أروما وإشراف شركة المتحدة للخدمات الإعلامية  وقد صدرت في الساعات الأخيرة البوسترات المنفردة لأبطال العمل ومن المتوقع أن يحظى على نسب مشاهدة عالية.

18 "بوستر" منفردًا لأبطال مسلسل "العودة" تمهيدًا لعرضه على DMC وWATCH IT

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

قبل عرضه بأيام على "واتش إت".. قصة مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة

شريف سلامة فى معسكر مغلق للانتهاء من تصوير مسلسل "العودة"

 

موعد عرض مسلسل العودة بطولة شريف سلامة 

ستبدأ قناة dmc في عرض أولى حلقات مسلسل "العودة" يوم الأحد 26 نوفمبر 2023، سيتم بثها على منصة واتش ات الرقمية في نفس الوقت، الساعة 8.00 مساءً، وسيتم إعادة بثها مرة أخرى من السبت للأربعاء في الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية في الساعة 1.00 ظهرًا.

ويعرض العودة على dmc دراما

العرض: 11.00 مساءًا

الإعادة الأولى: 9.00 صباحًا

الإعادة الثانية: 5.00 مساءًا

فريق عمل مسلسل العودة 

 يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، بما في ذلك شريف سلامة، وليد فواز، تارا عماد، أحمد والى، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم، شاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور، بالإضافة إلى عدد آخر من الفنانين. المسلسل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ويتكون من 30 حلقة.

 موعد الانتهاء من تصوير  مسلسل " العودة" بطولة شريف سلامة

يواصل فريق عمل مسلسل "العودة" تصويره، استعدادًا لعرضه في الموسم الشتوي خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يضم عددًا كبيرًا من الفنانين في بطولته. 

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وأوضح المخرج أحمد حسن، أنه لا يتبقى سوى 10 أيام فقط لإنهاء تصوير المسلسل بالكامل، مشيرًا إلى أن المشاهد المتبقية سيتم تصويرها في القاهرة والأقصر، والتي ستشهد عددًا كبيرًا من مشاهد العمل.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

18 "بوستر" منفردًا لأبطال مسلسل "العودة" تمهيدًا لعرضه على DMC وWATCH IT

ننشر حصاد نشاط وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج هذا الأسبوع

العودة قصة مسلسل العودة موعد عرض مسلسل العودة شريف سلامة فريق عمل مسلسل العودة

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مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

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