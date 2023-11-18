مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة عبر dmc ومنصة watch it

كثر البحث عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة خاصًة بعد نشر شركة أروما تحت إشراف شركة المتحدة للخدمات الإعلامية البوسترات المنفردة للأبطال والتي من المتوقعه أن تحظى على نسب مشاهدة عالية.

مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة

ويرصد "الدستور" من خلال التقرير مواعيد عرض الحلقة الأولى من مسلسل العودة على قناة dmc ومنصة watch it في سياق السطور التالية:-

وقررت الشركة المنتجة أن تعرض المسلسل في يوم 26 نوفمبر الشهر الجاري على dmc، وبالتزامن على منصة واتش ات الرقمية وذلك في الساعة 8.00 مساءًا والإعادة الأولى الساعة 2.00 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1.00 ظهرًا.

أبطال مسلسل العودة

تضم أسرة مسلسل العودة مجموعة مميزة من نجوم الفن في مصر والوطن العربي على رأسهم الفنان شريف سلامة والفنانة تارا عماد والفنانة ولاء الشريف والفنان وليد فواز والفنانة صفاء الطوخى والفنانة بسنت شوقي والفنان عصام السقا والفنان حمزة العيلي والفنانة شاهيستا سعد والفنان محمد عبدالعظيم والفنان أحمد والي المسلسل من إخراج أحمد حسن ومن تأليف أمين جمال ومحمد فضل وأحمد أبو زيد توفيق ومن إنتاج تامر مرتضى.

أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، ومعظم تصوير المسلسل في محافظتي الأقصر والقاهرة، ويعيش شريف سلامة قصة حب مع تارا عماد خلال الأحداث، وذلك على مدار 30 حلقة، والمسلسل من تأليف أمين جمال، المخرج أحمد حسن، وهو مكون من 30 حلقة.

تفاصيل أحداث مسلسل العودة

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة، فى إطار صعيدى إجتماعي إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوى على جزء رومانسي إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

ويواصل أبطال المسلسل تصوير الحلقات النهائية منه بالتزامن مع الإعلان عن عرضه على الشاشة ويعكف المخرج أحمد حسن علي مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع تصويره حيث تم تصوير العمل مؤخرا بين مدينة الأقصر والقاهرة.

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