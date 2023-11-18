السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

صدقي صخر ينتهي من تصوير مسلسل صوت وصورة (صور)

أبطال مسلسل صوت وصورة
أبطال مسلسل صوت وصورة

انتهى الفنان صدقي صخر من تصوير مسلسل "صوت وصورة" وتزامن ذلك مع تصدر صخر ترند محرك البحث جوجل واحتلال المسلسل المركز الأول علي منصة Watch it منذ بداية عرضه، والذي قام فيه بدور المحامي "لطفي عبود" الذي نجح في إعادة فتح التحقيق في قضية رضوى "حنان مطاوع"، وتدور أحداث المسلسل عن بعض القضايا الهامة مثل التحرش، الذكاء الإصطناعي، وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا اليومية.

مسلسل صوت وصورة 

مسلسل صوت وصورة 

يعرض مسلسل "صوت وصورة" على قناة DMC وعلى منصة Watch it، ويتكون من ٣٠ حلقة بطولة حنان مطاوع، صدقي صخر، عمرو وهبه، ناردين فرج، مراد مكرم، وليد فواز، نجلاء بدر ومن تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب «توبة» ومن إنتاج أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى،

مسلسل صوت وصورة 
مسلسل صوت وصورة 

كما انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم "أنف وثلاث عيون" المأخوذ عن رواية الأديب إحسان عبد القدوس، من إخراج أمير رمسيس، وسيناريو وحوار وائل حمدي، الذي يشارك في مهرجان البحر الأحمر، ومن المقرر عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن برنامج روائع عربية في المهرجان، المقام في 30 نوفمبر الجاري.

 وانضم صدقي صخر مؤخرًا لمسلسل كامل العدد الجزء الثاني الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان ٢٠٢٤

يذكر أن أحدث أعمال صدقي صخر كانت مسلسل ريفو الذي حقق ردود فعل إيجابية على شخصية «مروان» بعد عرضه على منصة WATCH IT، مسلسل ريفو بطولة النجوم أمير عيد، صدقي صخر، ركين سعد، حسن أبو الروس، تامر هاشم، مينا النجار، سارة عبد الرحمن ومحسن محي الدين، والمسلسل من تأليف محمد ناير ومن إخراج يحيى أسماعيل.

وخاض صدقي صخر مؤخرًا تجربة جديدة خارج مجال التمثيل، حيث شارك بالغناء مع فرقة "كهارب" في أغنيتهم الجديدة "لساني سايب"، وظهر صدقي في فيديو كليب الأغنية وهو يعزف على آله الهارمونيكا ويصاحبها بالغناء مع فرقة "كهارب" والأغينة من كلمات وألحان يوسف عطوان، ومن إنتاج مختار السايح والفيديو كليب من تصوير وإخراج كفراوي ومونتاج سارة عبد الله.

صدقي صخر الفنان صدقي صخر صوت وصورة مسلسل صوت وصورة انتهاء تصوير صوت وصورة

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