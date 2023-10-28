شريف سلامة فى معسكر مغلق للانتهاء من تصوير مسلسل "العودة"

دخل الفنان شريف سلامة، في معسكر مغلق، رفقة أبطال وصنّاع مسلسل "العودة"، للانتهاء من التصوير حتى يتم عرضه ضمن مسلسلات الأوف سيزون، مع المخرج أحمد حسن، خاصًة أن المسلسل يتم تصويره في عدد من الأماكن المتفرقة في محافظات مصر، ويتناول المسلسل قضية تهريب الذهب في الصعيد في إطار اجتماعي تشويقي.

وتدور أحداث مسلسل "العودة" ما بين القاهرة والصعيد، ويتناول قضية تهريب الذهب في الصعيد في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل يُشارك في بطولته كل من شريف سلامة، تارا عماد، بسنت شوقي، محمد عبدالعظيم، فتوح أحمد، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد رضوان، من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.

الاستقرار على اسم المسلسل "العودة"

جدير بالذكر أن مسلسل العودة تم تغيير اسمه لأكثر من مرة حتى تم الاستقرار على اسم "العودة"، حيث كان يحمل في البداية اسم "كف مريم"، ثم تم تغييره لـ"منجم ذهب"، ليستقر صناعه في النهاية على اسم "العودة".

ويعيش الفنان شريف سلامة حالة من النشاط الفني، حيث تعاقد خلال الفترة الماضية أيضًا على المشاركة في مسلسل "طالع نازل" بطولة منى زكي، من إخراج هاني خليفة ومن إنتاج أمير شوقي، وفي الوقت الحالي يصور مسلسل العودة، وعدد من الأفلام والمسلسلات في الوقت الحالي.

فيلم "أسد أسود" للفنان محمد رمضان وشريف سلامة

تجدر الإشارة إلى أن الفنان شريف سلامة يواصل التحضير لفيلم أسد أسود، من بطولة محمد رمضان، تأليف وإخراج محمد دياب، ويتناول العمل ثورة العبيد، بالإضافة لمسلسل كامل العدد 2، المقرر عرضه في رمضان المقبل 2024 على منصة شاهد، بعد نجاح الجزء الأول في رمضان الماضي 2023، حيث عرض في النصف الأول من الشهر الكريم.