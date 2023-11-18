السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

18 "بوستر" منفردًا لأبطال مسلسل "العودة" تمهيدًا لعرضه على DMC وWATCH IT

أبطال مسلسل العودة
أبطال مسلسل العودة

طرحت شركة أروما ستوديوز لمالكها المنتج تامر مرتضى، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بوسترات دعائية منفردة لنجوم مسلسل "العودة" بطولة النجم شريف سلامة، ومشاركة مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين، تمهيدا لانطلاق عرض أولى حلقاته بدءًا من 25 نوفمبر الجاري، على شبكة قنوات DMC، بالتزامن مع عرضه على منصة WATCH IT الرقمية، ضمن سلسلة الأعمال الدرامية للموسم الدرامي الشتوى.

بوسترات منفردة لنجوم مسلسل العودة تمهيدًا لعرضه

وصل عدد البوسترات حتى الآن إلى 18 «بوستر» دعائيا منفردا لأبطال المسلسل، فى إطار الحملة الترويجية لـ"العودة"، وهم كل من النجم شريف سلامة، والفنانة بسنت شوقي، والفنان عصام السقا، والفنان وليد فواز، والفنانة القديرة صفاء الطوخي، والفنانة القديرة لبنى ونس، والفنان حمزة العيلي، والفنان محمد علي رزق، والفنانة ولاء الشريف، والفنان عزوز عادل، والفنان عماد صفوت، والفنانة شاهيستا سعد، والفنان أحمد والي، إضافة إلى بوستر جماعى ضم أبطال المسلسل فى شكل ولوك صعيدي جديد لم يظهر أحد منهم بمثله من قبل.

فى سياق متصل من المقرر أن تطرح الشركة المنتجة البرومو التشويقي للمسلسل الذي ينتظره الجمهور.

تفاصيل أحداث مسلسل العودة 

تدور أحداث مسلسل العودة خلال 30 حلقة، فى إطار صعيدى إجتماعي إذ يناقش المسلسل قضية غاية في الأهمية من قضايا صعيد مصر، التي لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر، إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة، يحتوى على جزء رومانسي إذ يتناول العمل قصة حب بين تارا عماد وشريف سلامة.

صناع وأبطال مسلسل العودة

يشارك فى بطولة مسلسل العودة، مجموعة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف سلامة، عصام السقا، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخي، حمزة العيلى، محمد عبدالعظيم، لبنى ونس، فتوح أحمد، شاهيستا سعد، عزوز عادل، محمد على رزق، بسنت شوقي، ولاء الشريف، أحمد والى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، ومن إخراج أحمد حسن.

بوسترات منفردة لأبطال مسلسل العودة تفاصيل أحداث مسلسل العودة بوسترات دعائية لمسلسل العودة أحداث مسلسل العودة أبطال وصناع مسلسل العودة

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