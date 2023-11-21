قبل الحلقة الأخيرة.. مسلسل صوت وصورة يواصل تصدره منصة WATCH IT

يواصل مسسل “صوت وصورة” الذي يخوض بطولته الفنانة حنان مطاوع، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن، تصدره لقائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة WATCH IT الرقمية، خاصة مع قرب انتهاء حلقات المسلسل، وعرض الحلقة الأخيرة منه على المنصة ذاتها.

أحداث مسلسل صوت وصورة

واستطاع مسلسل "صوت وصورة" أن يستحوذ على اهتمام الجمهور والنقاد حيث قدّم العمل تجربة فريدة من نوعها، وظهور الفنانة حنان مطاوع بشكل جديد، وأبدعت في تقديم صورة السيدة المكسورة في المجتمع نتيجة التحرش.

وتدور أحداث مسلسل صوت وصورة العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي.

ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها.

أبطال مسلسل صوت وصورة

يُجدر الإشارة إلى أن مسلسل "صوت وصورة"، من بطولة كلٍ من حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة).

موعد وقنوات عرض مسلسل صوت وصورة

يتكون المسلسل من 30 حلقة، وتم عرض 28 حلقة حتى الآن. وينتظر الجمهور بفارغ الصبر مشاهدة الحلقات الأخيرة التي ستعرض من السبت إلى الأربعاء على منصة watch it وعلى قناة dmc في تمام الساعة 8 مساءً والساعة 11 مساءً على قناة dmc دراما.

تردد قناة DMC لمشاهدة مسلسل صوت وصورة

يأتي تردد القناة بجودة عالية HD، ومعدل الترميز هو 27500، والاستقطاب رأسي، ومعامل تصحيح الخطأ هو 5/6.