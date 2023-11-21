عمرو وهبة لـ "الدستور": انتظروا مفاجآت الحلقة الأخيرة من "صوت وصورة"

نجاح ساحق حققه صناع وأبطال مسلسل "صوت وصورة" الذي يعرض حاليا عبر شبكة قنوات DMC ومنصة WATCH IT الرقمية، وتقوم ببطولته الفنانة حنان مطاوع، ونخبة كبيرة من النجوم والفنانين، جعل الجمهور ينتظر بحماس شديد الحلقة الاخيرة للمسلسل المقرر عرضها غدا الأربعاء، لما يتناوله من قصة واقعية وأحداث مشوقة ومثيرة للغاية.

"الدستور" تواصلت مع النجم عمرو وهبة، الذي أعرب عن سعادته البالغة بمشاركته فى أحداث المسلسل، والإشادات الواسعة التى يتلقاها يوميا من الجمهور على شخصية "وافي" التى يجسدها خلال الاحداث.

عمرو وهبة: الجمهور ينادينى فى الشارع بـ الاسيستانت وافى

وأضاف وهبة: "الحمد لله ردود الأفعال مبهرة للغاية، ويوميا اتابع تعليقات الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى وفى الشارع مبسوط جدا والجمهور بينادي عليا بـ وافى.. الاسيستانت".

مفاجآت الحلقة الأخيرة من “صوت وصورة”

وتابع: "شخصية وافى مختلفة تماما عن كل ما قدمته من قبل، وهو ما جذبني للموافقة على المشاركة، إضافة إلى فريق العمل وحقيقي الكواليس كانت ممتعة بشكل كبير، ومن هنا أعد الجمهور أن (الحلقة الأخيرة) من المسلسل تحمل مفاجآت مميزة ومثيرة وغير متوقعة، كما تكشف الهدف المراد توصيله للمشاهد، متمنيا أن يظل دوما فى اختياراته عند حسن ظن الجمهور.

صوت وصورة دراما اجتماعية إنسانية

وأكد أن مسلسل “صوت وصورة” دراما إنسانية اجتماعية حقيقية، نجحت فى أن تعيد الجميع ليتحلقوا معًا حول القنوات التى تعرض المسلسل الذى يصيغ بحرفية شديدة العديد من القضايا التي تخص الأسرة المصرية والتربية الإيجابية والطبقة المتوسطة والعلاقات الاجتماعية ومشاكلها وكيفية إيجاد حلول لها.

“صوت وصورة” يتصدر محركات البحث

وتصدرت حلقات المسلسل فور طرحها، محركات البحث وقوائم تريند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نالت إشادات عدة من قبل النقاد والجمهور.

أبطال مسلسل صوت وصورة

مسلسل "صوت وصورة" بطولة حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، ايمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".