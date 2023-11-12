الأحد 12 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو وهبة يشارك في حملة "أوقفوا إطلاق النار" ويشيد بدور "المتحدة" لدعم أهالي غزة

عمرو وهبة
عمرو وهبة

حرص النجم عمرو وهبة، على المشاركة في حملة “أوقفوا إطلاق النار”، التى تنظمها إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى، للتبرع لأهالي فلسطين، وإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة.

عمرو وهبة يشيد بدور الفنانين والشركة المتحدة لدعم أهالى غزة

وأكد عمرو، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أهمية المشاركة بكل الطرق لدعم الأهالي الفلسطينيين فى هذه المرحلة الحرجة، مشيدا بكل النجوم والشخصيات العامة التى تشارك فى تلك الحملات.

وأشاد عمرو، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار دورها المجتمعي عبر المشاركة في الخدمات المختلفة، خاصة أن القائمين قاموا بتجهيز قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، وتم وصولها إلى معبر رفح تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

سعيد بردود الأفعال حول "صوت وصورة"

 وعلى صعيد آخر، عبر "وهبة"، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على دوره فى أحداث مسلسل صوت وصورة، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات DMC وعبر منصة WATCH IT الرقمية، مؤكدا أن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

وأكد وهبة، أنه فخور بالتعاون مع النجمة حنان مطاوع وكل فريق العمل والمخرج محمد عبدالتواب، الذي يخلق روح الأسرة فى اللوكيشن وكواليس التصوير، مشيدا بالحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، الذي برع فى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية فى أحداث المسلسل.

تفاصيل أحداث وأبطال صوت وصورة 

مسلسل  صوت وصورة، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حول أزمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

عمرو وهبة
عمرو وهبة النجم عمرو وهبة حملة اوقفوا اطلاق النار عمرو وهبة فى صوت وصورة دعم أهالي غزة

مواد متعلقة

فرقة ايبيريا الإسبانية تقدم حفلين استعراضيين في أوبرا القاهرة والإسكندرية

"قدوتى وسندى".. ماذا قال محمد محمود عبدالعزيز فى ذكرى رحيل "الساحر"؟

انهيار أسرة شريف شاكر أثناء تشييع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى (صور)

انتهاء تصوير فيلم "كتف قانونى" تمهيدا لطرحه بالسينمات فى موسم رأس السنة (صور)

جلسات عمل مكثفة بين ياسمين عبدالعزيز و"فنون مصر" تحضيرًا لرمضان 2024

الليلة.. محمود سعد يلتقى علي الحجار في sold out والحفل "كامل العدد"

محمود حافظ بـ"لوك جديد" على بوستر "بلوموندو".. ويواصل تصوير "حدوتة منسية"

عالم المرأة على طريقة خالد الأمير وشهيرة السعيد فى الأوبرا.. السبت

الأكثر قراءة

كولر يعلن قائمة الأهلى النهائية قبل مواجهة الجونة فى الدورى.. غدًا

نظام "التايم شير".. حيلة جديدة للنصب على المصريين باسم العمرة

تكاليف حج القرعة 2024.. اعرفها عقب إعلان أسماء الفائزين

"استغنينا خلاص".. المصريون يردون على العروض الخيالية للشركات الأجنبية

البترول تتوسع في شبكة الانتشار السريع للمحطات لدعم السيارات الكهربائية

"القاهرة الإخبارية": آليات إسرائيلية تعبر السياج وصولًا لقطاع غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

يا عالم أوقفوا إطلاق النار فى غزة.. هل من آذان صاغية؟!

محمد رفعت

مصر فى القمة!

عبد الرحيم طايع

مَصَارع أطفال غزة ونسائها واقتراحٌ لمجلس الطفولة والأمومة ببلادى

أحمد الصغير

حب وطنك قبل وطن الجيران.. الشعار والساخرون منه!

د.أحمد الخميسى

كيث وايتلام.. اختلاق إسرائيل

وائل لطفي

كلمة مصر

ماجد حبته

قمة التحذيرات.. والإنذارات

حسين دعسة

قبل إقراره: "القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية".. قرارات ساخنة.. وأفق مسدود

صور

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

ليلة بكى فيها الأهلى: وداعًا الدورى الإفريقى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال: سقوط صاروخ على الحدود مع لبنان

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 9 مواطنين فلسطينيين في الخليل

الاحتلال الإسرائيلى يطالب سكان شمال القطاع والشاطئ ومخيم جباليا بالذهاب إلى الجنوب