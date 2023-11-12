عمرو وهبة يشارك في حملة "أوقفوا إطلاق النار" ويشيد بدور "المتحدة" لدعم أهالي غزة

حرص النجم عمرو وهبة، على المشاركة في حملة “أوقفوا إطلاق النار”، التى تنظمها إحدى المؤسسات الخيرية الكبرى، للتبرع لأهالي فلسطين، وإدخال معونات إغاثية لقطاع غزة.

عمرو وهبة يشيد بدور الفنانين والشركة المتحدة لدعم أهالى غزة

وأكد عمرو، فى تصريحات خاصة لـ "الدستور"، أهمية المشاركة بكل الطرق لدعم الأهالي الفلسطينيين فى هذه المرحلة الحرجة، مشيدا بكل النجوم والشخصيات العامة التى تشارك فى تلك الحملات.

وأشاد عمرو، بدور الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، فى إطار دورها المجتمعي عبر المشاركة في الخدمات المختلفة، خاصة أن القائمين قاموا بتجهيز قافلة إغاثية للأشقاء الفلسطينيين فى غزة، وتم وصولها إلى معبر رفح تمهيدًا لإرسالها لقطاع غزة.

سعيد بردود الأفعال حول "صوت وصورة"

وعلى صعيد آخر، عبر "وهبة"، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها على دوره فى أحداث مسلسل صوت وصورة، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات DMC وعبر منصة WATCH IT الرقمية، مؤكدا أن الحلقات القادمة ستحمل الكثير من المفاجآت غير المتوقعة.

وأكد وهبة، أنه فخور بالتعاون مع النجمة حنان مطاوع وكل فريق العمل والمخرج محمد عبدالتواب، الذي يخلق روح الأسرة فى اللوكيشن وكواليس التصوير، مشيدا بالحبكة الدرامية التى كتبها المؤلف والسيناريست محمد سليمان عبد المالك، الذي برع فى مناقشة العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية فى أحداث المسلسل.

تفاصيل أحداث وأبطال صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة، تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حول أزمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".