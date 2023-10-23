عمرو وهبة لـ"الدستور": تحمست لـ"صوت وصورة" والحلقات القادمة تحمل مفاجآت

تصدرت الحلقات الأولى من مسلسل "صوت وصورة" ترند جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وحققت ردود أفعال قوية بين الجمهور المصري والعربي والنقاد، خاصة أن العمل يناقش العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية المهمة، إضافة إلى تميز صناع وأبطال المسلسل الذي يعرض على شبكة قنوات DMC ومنصة Watch it الرقمية.

عمرو وهبة يتحدث لـ "الدستور"

"الدستور" تواصل مع النجم عمرو وهبة، الذي لفت نظر الجمهور بشخصية "وافى" التى يجسدها خلال الأحداث، وأكد أنه وافق على المشاركة في مسلسل "صوت وصورة" دون تردد فور قراءة الورق؛ لاحتوائه على قصة درامية اجتماعية من نوع خاص، ومناقشة الذكاء الاصطناعي بطريقة مميزة ومختلفة لأول مرة فى تاريخ الدراما المصرية.

عمرو وهبة: أسعى دائمًا للظهور بشخصيات مختلفة فى الأعمال الدرامية

وأشار "وهبة" إلى أنه يسعى دائما للظهور بشخصيات جديدة ومختلفة في كل أعماله الفنية، مشيدا بالحوار والخطوط العريضة التي وضعها المؤلف والسيناريست الدكتور محمد سليمان عبدالمالك في سيناريو المسلسل، قائلا: "الحلقات القادمة ستشهد الكثير من التطورات والمفاجآت التي لم يتوقعها أحد"، مشيدا بالتعاون مع النجمة حنان مطاوع وكل فريق العمل والمخرج محمد عبدالتواب، الذي يخلق روح الأسرة فى اللوكيشن وكواليس التصوير.

تحمست كثيرًا لـ"صوت وصورة" وردود الأفعال فاقت التوقعات

وأضاف وهبة، في تصريحات لـ"الدستور": "الحقيقة لمست فى الورق قضايا مهمة للغاية يجب مناقشتها وإيجاد حلول جذرية لها، ما جعلني أوكل على الله، ووجدت شخصية «وافي» ثرية بالمواقف والأحداث المفارقة خلال المسلسل، إضافة إلى بعض المشاهد اللايت التى تصل للجمهور بطريقة مختلفة، وتحمست كثيرا، والحمد لله ردود الأفعال فاقت التوقعات، فبمجرد عرض أولى الحلقات تلقيت العديد من الرسائل الإيجابية".

عمرو وهبة فى صوت وصورة

صناع وأبطال مسلسل “صوت وصورة”

يشارك فى بطولة مسلسل "صوت وصورة" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين، منهم: حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، ناردين فرج، عمرو وهبة، ولاء الشريف، صدقي صخر، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، إيمان الشريف، عماد صفوت، رامى الطمبارى، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي، وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى، برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وإخراج محمود عبدالتواب "توبة".