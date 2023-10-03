عمرو وهبة يكشف لـ"الدستور" تفاصيل مشاركته فى "صوت وصورة" و"قائمة الأمانى"

أعرب الفنان عمرو وهبة، عن سعادته البالغة لمشاركته فى أحداث مسلسل "صوت وصورة" بطولة النجمة حنان مطاوع، مؤكدا أنه أوشك على الانتهاء من تصوير دوره، بقيادة المخرج محمود عبد التواب "توبة"، تمهيدا لعرضه على شبكة قنوات DMC خلال الأيام القليلة المقبلة ضمن الأعمال الدرامية لموسم الشتاء التى تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

"صوت وصوة" مكتوب بحرفية شديدة ومليء بالأحداث المشوقة

وأكد "وهبة" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه وافق على المشاركة فى أحداث المسلسل فور قراءة السيناريو، خاصة أنه يناقش قضايا اجتماعية مهمة وإيصالها بطريقة بسيطة للجمهور فى إطار مليء بالتشويق عن الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال 30 حلقة كتبها المؤلف محمد سليمان عبد المالك بحرفية شديدة.

تفاصيل وأبطال مسلسل "صوت وصورة"

مسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه فى إطار اجتماعي، حول أزمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بطريقة غير صحيحة، ويشارك في بطولته نخبة كبيرة من الفنانين منهم حنان مطاوع، نجلاء بدر، مراد مكرم، وليد فواز، محمد كيلاني، ناردين فرج، ولاء الشريف، محمد كيلاني، وآدم الشرقاوي وصدقي صخر، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب "توبة".

.. ويستعد لتصوير أحداث مسلسل "قائمة الأماني"

ومن جهة أخرى، يستعد "وهبة" لتصوير دوره فى أحداث مسلسل "قائمة الأماني" خلال شهر نوفمبر المقبل، بمشاركة نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم شريف منير، ورانيا يوسف، وقيادة المخرج طارق رفعت.

تدور أحداث مسلسل "قائمة الأماني" فى إطار اجتماعى كوميدى يناقش العديد من القضايا المهمة وأيضاً يتحدث عن مشاكل العلاقات العاطفية.

ويعمل حاليا المخرج طارق رفعت، على الانتهاء من اختيار الفنانين المشاركين فى البطولة وتعاقدهم مع المنتج كريم أبو ذكرى، وكذلك معاينة أماكن التصوير والعمل على الشخصيات مع المؤلفة امانى التونسي، لانطلاق التصوير وعرض العمل ضمن سلسلة أعمال الموسم الدرامي الشتوى على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.