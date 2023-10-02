قريبًا..عرض أول لمسلسل "صوت وصورة" على شاشة قنوات dmc

تبدأ شبكة قنوات dmc وdmc drama في عرض أولى حلقات مسلسل “صوت وصورة” للنجمة حنان مطاوع خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد انتهاء حلقات مسلسل بالطو الذي انطلق عرضه الأسبوع الماضي.

ومن المقرر أن تعلن القناة عن البرومو الرسمي الدعائي للعمل خلال أيام وستبقى لأبطال العمل أقل من شهر للانتهاء من تصويره بالكامل.

مسلسل صوت وصورة

ورفع مخرج العمل محمد عبدالتواب توبة، ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميا وذلك للانتهاء من تصويره وفقا للخطة الزمنية الموضوع من الشركة المنتجة.

وبدأ المخرج في أعمال المونتاج والمكساج الخاصة بالمسلسل بالتزامن مع التصوير استعدادا لتسليم الحلقات للقناة العارضة.

ومسلسل "صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار من الغموض والتشويق حول جريمة قتل وابتزاز من خلال الذكاء الاصطناعي.

ويواصل المخرج محمود عبدالتواب "توبة" تصوير العمل بأحد اللوكيشانات الخاصة به في عدد من الأماكن مثل شوارع القاهرة وبعض البنايات السكنية بمنطقة مصر الجديدة.

"صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة.

ويشهد موسم دراما شتاء 2023 منافسة أكثر من عمل درامي حيث حرصت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على تقديم وجبة درامية متنوعة ومتميزة للجمهور المصري والعربي خلال هذا الموسم الذي أصبح الأضخم إنتاجي بعد موسم شهر رمضان.

ويعرض خلال موسم الشتاء عددا من الأعمال الدرامية المتميزة منها حكايات مسلسل 55 مشكلة حب بطولة مجموعة كبيرة من النجوم وأيضا مسلسل زينهم بطولة أحمد داود ومسلسل العودة لشريف سلامة.