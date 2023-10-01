الأحد 01 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

حنان مطاوع توشك على الانتهاء من تصوير "صوت وصورة"

حنان مطاوع
حنان مطاوع

أوشكت الفنانة حنان مطاوع وطاقم عمل مسلسل "صوت وصورة" على الانتهاء من تصوير العمل بالكامل، والمقرر أن يعرض ضمن منافسات موسم شتاء 2023 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث من المنتظر عرض المسلسل في شهر ديسمبر المقبل. 

مسلسل صوت وصورة بطولة حنان مطاوع

ويتبقى لأبطال المسلسل ما يقرب من ثلاثة أسابيع للانتهاء من تصويره، ليدخل المسلسل مرحلة المونتاج والمكساج استعدادًا لعرضه. 

ورفع مخرج المسلسل ساعات التصوير لتصل إلى 12 ساعة يوميًا للانتهاء من تصويره وفقًا للخطة الموضوعة من الشركة المنتجة. 

ويواصل المخرج محمود عبدالتواب "توبة" تصوير العمل بأحد اللوكيشانات الخاصة به في عدد من الأماكن مثل شوارع القاهرة وبعض البنايات السكنية بمنطقة مصر الجديدة. 

"صوت وصورة" تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي يعتمد على جريمة قتل، ومكون من 30 حلقة، وهو بطولة حنان مطاوع، مراد مكرم، آدم الشرقاوي، صدقي صخر، وليد فواز، ناردين فرج، محمد كيلاني، وولاء الشريف، والعمل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمود عبدالتواب "توبة". 

يذكر أن حنان مطاوع شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال مسلسل "سره الباتع" للمخرج خالد يوسف، وشارك في بطولة العمل أيضًا أحمد السعدني، أحمد فهمي، ريم مصطفى وغيرهم من الفنانين وضيوف الشرف.

وتدور الأحداث حول الشاب الذي يبحث عن سر مقام "السلطان حامد" الموجود في إحدى قرى الريف المصري، ويقوده البحث عن اللغز إلى وقت الحملة الفرنسية على مصر، ويُكتشف أن صاحب المقام لعب دورًا هامًا في مقاومة الاحتلال، حيث قام بقتل أحد قادة الجنود، ولذلك أطلق الاحتلال حملة للقبض عليه، خاصة أن له علامة مميزة وهي وشم عصفور على وجهه وأربع أصابع فقط في يده، لكن يقع الجنود في ورطة عندما يقوم الشباب في القرى التي يهرب إليها بقطع إصبع من أصابعهم ورسم نفس الوش على وجوههم، لتضليل الجنود والحفاظ على حياة "حامد".

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