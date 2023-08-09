حنان مطاوع تتعاقد على مسلسل "صوت وصورة" للعرض على شاشات "المتحدة"

وقعت شركة أروما ستديوز للمنتج تامر مرتضى مع النجمة حنان مطاوع عقد بطولة مسلسل جديد للعرض خلال عام ٢٠٢٣ بعنوان “صوت وصورة”.



المسلسل يكتبه المؤلف محمد سليمان عبدالمالك ويخرجه محمود عبدالتواب “توبا” وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة وجار حاليا استكمال باقي فريق العمل.

مسلسل "هابى هالوين"

كانت الفنانة حنان مطاوع بدأت تصوير أول مشاهدها في مسلسل "هابى هالوين"، يناير الماضي، ويتكون من 6 حلقات فقط، ويشاركها بطولته الفنان محمود عبدالمغني، محمد كيلاني، فرح يوسف، سامية الطرابلسي، كلوديا حنا، مروة الأزلي، سيناريو وحوار محمد أشرف وإخراج أحمد عبده، مدير تصوير محمد مطر، إنتاج محمد سطوحي.