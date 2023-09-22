عمرو وهبة مدرب جيم لمواهب "كابيتانو مصر"

شهدت الحلقة الرابعة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتانو مصر"، والمُذاع عبر فضائية "ON"، استعراض تفاصيل المعسكر الرياضي لمواهب "كابيتانو مصر"

وعرضت الحلقة لقطات لتدريبات اللاعبين في صالات الجيم، والجيم هو ثاني مكان بعد الملعب يذهب له اللاعبين لتحقيق الجسم المثالي الذي يعلي من مهاراتهم.

وحضر الفنان عمرو وهبة، لصالة الجيم لتدريب المواهب على ألعاب القوى، بأسلوب فكاهي ساخر، متابعاً:" بصوا يارجاله أهم حاجة في الرياضية التغذية، أهم من الجيم، يعني ما تأكلش سندوتش أو تشرب حاجة ساقعة".

وأكد عمرو وهبة أن ابنه يحيى يعشق كرة القدم ونجومها وخاصة الفرعون المصري محمد صلاح.

ووجه عمرو وهبة عدة نصائح للمشتركين في كابيتانو مصر، ومنها أن التغذية مهمة جدا لهم ويجب الحفاظ على صحتهم.

“كابيتانو مصر”

يذاع برنامج "كابيتانو مصر" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة "ON"، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفى الحادية عشرة على قناة "On Time Sports".

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