ملخص أحداث صوت وصورة الحلقة 28 بطولة حنان مطاوع

يبحث الآلاف من الشاهدين عن ملخص أحداث مسلسل صوت وصورة الحلقة 28 بطولة حنان مطاوع، والذي يحظى بقاعدة جماهيرية كبيرة، مما أدى لتصدره تريند موقع البحث العالمي جوجل، ويرصد الدستور خلال السطور التالية ملخص صوت صورة الحلقة 28.

ملخص أحداث صوت وصورة الحلقة 28



بدأت الحلقة 28 من مسلسل صوت وصورة بصدمة “نرمين” نجلاء بدر التي حصلت على مستندات وأوراق تدين المحامية “ماجدة” ناردين فرج في العديد من القضايا، وأرسلتها على مكتب المحامى “لطفى عبود” صدقى صخر الذى تفاجأ بها في صندوق البريد الخاص بمكتبه ولكنه لم يعرف من الذى أرسلها له.

وبعدما كشف أمر “ماجدة” هربت في الحال خارج البلاد، وظلت نرمين محاولة الاعتذار لرضوى بعد زيارتها لها في السجن حيث اعترفت لها أن حاولت كثيرًا تشويه صورتها على السوشيال ودفعت الأموال من اجل ذلك ولكنها في نفس الوقت أكدت على تعاطفها معها.

وانتهت الحلقة 28 بذهاب “عبد الغني” وليد فواز إلى قسم الشرطة ليبلغ عن سعاد للمقدم حسين ويؤكد له أن سعاد هي التي سربت فيديوهات عصام الصياد وأن الكاميرا موجودة في منزلها، ومن المقرر ان تكشف حلقة اليوم رد فعل سعاد بعد القبض عليها.

أبطال مسلسل صوت وصورة

المسلسل بطولة كل من حنان مطاوع، صدقي صخر، نجلاء بدر، ناردين فرج، وليد فواز، فدوى عابد، عمرو وهبة، مراد مكرم، هاجر عفيفي، رامي الطمباري، إيمان الشريف، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب ( توبة).

أحداث مسلسل صوت وصورة

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي تشويقي حول السوشيال ميديا ومخاطرها والذكاء الاصطناعي، ويناقش المسلسل قصة رضوى التي تعمل ممرضة عند أحد أطباء التجميل المشهورين، ويحاول التحرش بها، لكنها تدافع عن نفسها، ولا يتمكن من مس أي شيء منها.