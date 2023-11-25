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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

مركز الثقافة السينمائية يعرض فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة".. الأربعاء

المركز القومي للسينما
المركز القومي للسينما

ينظم مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة الدكتور حسين بكر، الأربعاء الموافق ٢٩ نوفمبر 2023، أمسية سينمائية تحت عنوان "الاحتفاء بالبدايات"، في تمام الساعة 6 مساءً، بمقر مركز الثقافة السينمائية في  ٣٦ ش شريف.

أمسية سينمائية في مركز الثقافة السينمائية

ويعرض المركز خلال الأمسية، فيلم "برسوم يبحث عن وظيفة" للمخرج "محمد بيومي" بمناسبة مرور مائة عام علي عرض الفيلم كأول فيلم روائي قصير، وأيضًا سوف يتم عرض بعض مقاطع الفيديو التي ترصد أحداثًا هامة وتاريخية أوائل القرن العشرين.

ويعقب العرض لقاء مفتوح مع الجمهور يتحدث خلاله كلًا من الدكتور وليد سيف ومدير التصوير محمود عبد السميع والناقد السينمائي محمود عبد الشكور حول بدايات السينما المصرية ويدير الحوار الناقد السينمائي عصام زكريا رئيس مهرجان الإسماعيلية للأفلام التسجلية والقصيرة.

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وقد أشار الدكتور حسين بكر، رئيس المركز القومي للسينما إلى أن تكريم رواد السينما من السينمائيين الكبار والاحتفاء بالبدايات أحد أولويات المركز خلال الفترة القادمة، تقديرًا لمشوارهم الفني وما قدموه من عطاء.

يذكر أن الفعاليات تقام تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، وأن جميع الفعاليات التي يقيمها المركز القومي للسينما متاحة ومجانية للجميع.

مركز الثقافة السينمائية الثقافة السينمائية محمود عبد الشكور الناقد السينمائي أمسية سينمائية فيلم

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