شخصية جديدة.. دنيا المصرى تروّج لدورها فى "بين السطور"

تروّج الفنانة دنيا المصري لدورها الجديد في مسلسل "بين السطور" المقرر طرحه في 28 يناير الجاري.

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، ومحمد علاء الشهير بـ"جاميكا"، ويعرض على شاشة أون.

وكتبت دنيا المصري عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًة: "ابتداءً من ٢٨ يناير من الأحد إلى الخميس الساعة الـ8 مساء #بين السطور"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين والجمهور معها خاصًة أن شخصية أميرة التي ستقدمها جديدة ومختلفة عليها.

أحداث "بين السطور"

تدور أحداث "بين السطور" في إطار تشويقي اجتماعي وهو مكوّن من 30 حلقة تعرض على مدار شهر ما بين أواخر يناير، وشهر فبراير لعام 2024، وتدور أحداث العمل الفني حول شخصية "هند" التي تجسدها الفنانة صبا مبارك، والتي يعود حبيبها "محمد علاء جاميكا"، ليضعها في موقف صعب، بجانب تورطها في إحدى القضايا التي تبحث عنها حتى تعيد برنامجها للشهرة من جديد وتنقذه من الفشل.

وتتصاعد أحداث مسلسل "بين السطور" حتى يظهر الفنان أحمد فهمي الذي يجسد شخصية وكيل نيابة تنقلب حياته رأسًا على عقب، ويتحوّل من وكيل نيابة إلى محامٍ ويتقابل مع المذيعة هند التي تلعب دورها الفنانة صبا مبارك، ومن ثم تتصاعد الأحداث في المسلسل وتفاصيله.

أبطال مسلسل "بين السطور"

"بين السطور" بطولة صبا مبارك، أحمد فهمي، محمد علاء، دنيا المصري، وليد فواز، باسل الزارو، ناردين فرج، وعدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من تأليف مريم نعوم بالتعاون مع نجلاء الحديني وإخراج وائل فرج.