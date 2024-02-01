الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دبلوماسى سابق: جهود مصر حول القضية الفلسطينية لا تهدأ على المستوى العالمى

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن جهود مصر حول القضية الفلسطينية لا تهدأ على المستوى العالمي، ومصر نجحت في حشد الأصوات بالجمعية العامة ولكن مجلس الأمن ينفرد بأن دولة واحدة تقوم بتعطيل جميع الأصوات، وهي أمريكا باستخدامها الفيتو.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تعمل على المستوى الإقليمي والدولي، وعلاقتها بالاتحاد الأوروبي تسمح لها بالمحادثات وهو ما قام به وزير الخارجية سامح شكري الأسبوع الماضي مع 27 وزيرا.

وأكد أن إسرائيل تحتل الأرض ولي لديها مهاجرين، وأنه نتيجة لهذه الحروب بدأت الهجرة العكسية وبعض اليهود جاءوا لإسرائيل ورأوا أنها غير آمنة وهاجروا عنها.

نتنياهو يخوف شعبه لمصلحته الشخصية

وتابع أن نتنياهو يخوف شعبه أن فلسطيني غزة هم الشيطان الرجيم وذلك لمصلحته الشخصية لأنه مطلوب للعدالة بقضية تحرش جنسي وسرقة للمال العام، مؤكدًا أن ما بيع من أسلحة لمنطقة الشرق الأوسط في الشهور الماضية وصل لأكثر من 40 مليار دولار، وهذا سبب عدم توقف الحرب. 

نتنياهو مصلحته الشخصية أسلحة منطقة الشرق الأوسط القضية الفلسطينية

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