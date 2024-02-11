رئيس جامعة الإسكندرية يكرم متطوعي مؤسسة "حياة كريمة" من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، متطوعي مؤسسة حياة كريمة من طلاب الجامعة والمجتمع السكندري على مجهوداتهم الإيجابية خلال عام 2023، وذلك بقاعة المؤتمرات بكلية التمريض بسموحة، بحضور الدكتور على عبد المحسن القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعميد تامر عبد اللطيف المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة بالإسكندرية، والدكتور أحمد جمال والدكتورة دعاء النمر والمهندس هشام النجار منسقي مؤسسة حياة كريمة.

وأكد رئيس الجامعة جامعة الإسكندرية حرصه على المشاركة في هذه الاحتفالية لدعم قيمة التطوع وإبراز أهميته لبناء الدولة وحماية استقرارها، ووجه التحية والتقدير لمتطوعي مؤسسة حياة كريمة من جامعة الإسكندرية والمجتمع السكندري على دورهم في خدمة المجتمع، ولفت إلى إدراك الدولة المصرية لمسئوليتها في دعم الفئات المهمشة، وإطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدة مبادرات صحية ومجتمعية في كل ربوع الوطن، ومن ضمنها مبادرة "حياة كريمة"؛ لتغيير شكل مصر بصورة غير مسبوقة على المستوى الإقليمي وإقامة بنية تحتية متطورة وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة والوصول بمصر إلى المكانة التي تستحقها، مؤكدًا على أهمية دور الشباب في التغلب على المعوقات والصعوبات التي تواجه المجتمع عن طريق العلم والعمل الجاد وبث الطاقة الإيجابية بين فئات المجتمع المختلفة.

وقدم الدكتور أحمد جمال منسق مؤسسة حياة كريمة الشكر لجامعة الإسكندرية لدعمها مبادرة حياة كريمة فى أداء دورها لخدمة المجتمع من خلال مفهوم التنمية المستدامة مؤكدًا حرص المبادرة على توحيد صفوف المجتمع المدني كجزء من التحالف الوطني للعمل الأهلي مشيرًا إلى أهمية الاستثمار في الإنسان عبر التدريب والتأهيل لمتطلبات سوق العمل وتقوم بتنفيذه المبادرة من خلال برنامج فاليو للتدريب بالأكاديمية الوطنية للتدريب بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم.

شهد الحفل تكريم 172 طالب من جامعة الإسكندرية و452 متطوع من محافظة الإسكندرية لدورهم الفعال ومشاركتهم الإيجابية في مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى عرض أفلام تسجيلية حول مبادرة “حياة كريمة” وبرنامج فاليو للتدريب في الأكاديمية الوطنية للتدريب.