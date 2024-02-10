السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتنمية الوعي واكتشاف المواهب لدى الطلاب

رئيس جامعة الإسكندرية
رئيس جامعة الإسكندرية

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة؛ لإعداد خطة الأنشطة الطلابية، تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى الطلاب وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.

جامعة الإسكندرية تشارك فى أكبر معرض لطب الأسنان بالإمارات


وأكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، على عمداء الكليات بضرورة انتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.

txt

رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية لكلية الحاسبات وعلوم البيانات


وشدد على متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لافتا إلى أهمية رفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.
وكانت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية استقبلت طلابها اليوم السبت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

مجلس جامعة الإسكندرية د خطة الأنشطة الطلابية رئيس جامعة الاسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة عمداء الكليات الدراسة والعملية التعليمية

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع.. إنفوجراف

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

تزويد المدارس بـ70 ألف نسخة وافتتاح 18 منشأة.. حصاد وزارة الثقافة في 2023

في 87 يوما فقط.. قصة تعاون ناجح بين "وزارة العمل" و"معهد الساليزيان" الإيطالي

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

ملحمة وطنية.. المصريون فى الخارج يقولون كلمتهم

الأكثر قراءة

عاجل| قبل رمضان.. تفاصيل خطة نتنياهو لاجتياح رفح الفلسطينية

رابط التقديم في وظائف البريد المصري.. شروطه وتفاصيله

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

مساعد بايدن: واشنطن لم تعترض على وصف إسرائيل سكان غزة بـ"الحيوانات"

انتظام الدراسة بمدارس البحيرة فى أول أيام الفصل الدراسى الثانى

مشاركة مميزة للأفلام المصرية فى مهرجان بغداد السينمائى الدولى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟