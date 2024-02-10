جامعة الإسكندرية تشكل لجنة لتنمية الوعي واكتشاف المواهب لدى الطلاب

أعلن مجلس جامعة الإسكندرية، اليوم السبت، تشكيل لجنة ممثلة من جميع قطاعات الجامعة؛ لإعداد خطة الأنشطة الطلابية، تبدأ فعالياتها مع بداية الفصل الدراسي الثاني وتستهدف تنمية الوعي واكتشاف المواهب الموجودة لدى الطلاب وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة العلمية والثقافية والرياضية والاجتماعية.



وأكد رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، على عمداء الكليات بضرورة انتظام الدراسة والعملية التعليمية منذ اليوم الأول للدراسة، وتواجد أعضاء هيئة التدريس، وإعلان الجداول الدراسية، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات.



وشدد على متابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وتوفير مختلف وسائل السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لافتا إلى أهمية رفع وعي الطلاب بثقافة العمل التطوعي والمجتمعي، وقيم الانتماء والولاء وقبول الآخر، وتدريب الطلاب على المهارات الحياتية المختلفة.

وكانت كليات ومعاهد جامعة الإسكندرية استقبلت طلابها اليوم السبت، مع بداية الفصل الدراسي الثاني.