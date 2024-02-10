رئيس جامعة الإسكندرية يتفقد الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة

بتكلفة 100مليون جنيه..

تفقد الدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الأعمال الإنشائية بكلية الهندسة، مؤكدًا على ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد ومراعاة جودة التنفيذ، فضلًا عن ضرورة المتابعة اليومية للإنشاءات الجديدة التي تحدث علي مستوي الجامعة.

كما تفقد الدكتور قنصوة، الأعمال الإنشائية الخاصة بمدرج 1 بكلية الهندسة، ولفت إلى أن المدرج تم إنشاؤه على أحدث الأنظمة المتبعة في الجامعات العالمية بإجمالي تكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، حيث تصل سعته إلى 638 مقعدًا، ومزود بشبكة إنترنت فائق السرعة، ونظام تكييف كامل على أحدث الأنظمة VFR، ونظام مكافحة حرائق، ونظام صوتيات وكاميرات مراقبة وشاشات عرض حديثة.